7 електроуреда, които задължително трябва да изключвате преди лягане

Преди лягане хората често забравят да изключат от контакта уредите, които не им трябват. Някои се считат за „енергийни вампири“, което означава, че консумират електричество само защото са включени в контакта. Освен това, някои устройства могат да бъдат опасни, ако бъдат оставени включени в контакта за една нощ. Затова Real Simple е определил 7 домакински уреда, които определено трябва да се изключат от контакта преди лягане.

Уредите, които трябва да се изключват преди лягане

Експертите съветват да изключвате преносимите отоплителни уреди преди лягане.

„Отоплителните уреди са водеща причина за пожари в домовете. Те консумират големи количества електроенергия и могат да прегреят, да се преобърнат или да запалят близки предмети, като например спално бельо и завеси“, обяснява електротехникът Бен Коло.

Експертите препоръчват винаги да изключвате смарт устройства като лаптопи, таблети и телефони, след като са напълно заредени. Въпреки че повечето съвременни устройства са проектирани да спрат зареждането, когато батерията достигне 100%, те все пак могат да консумират малко количество енергия, ако останат включени в контакта, отбелязва електротехникът.

„Оставянето на смарт устройства включени в контакта за една нощ може също да генерира излишна топлина, което може да съкрати живота на батерията и да увеличи износването на кабелите и контактите за зареждане“, добавя Real Simple.

Електротехникът Бенджамин Томас казва, че с електрониката, захранвана от литиево-йонни батерии, трябва да се борави внимателно, особено при зареждане. Това включва електрически инструменти, безжични прахосмукачки, преносими зарядни устройства, акумулаторни четки за зъби, устройства за грижа за кожата.

„Литиево-йонните батерии могат да прегреят по време на зареждане, а пожарите, свързани със зарядните устройства, стават все по-чести“, казва Томас.

Ето защо експертите съветват да изключите тези устройства от контакта, след като са напълно заредени, и да избягвате зареждането им без надзор или през нощта, ако е възможно.

Ако вашата развлекателна система е свързана към електрическата мрежа, тя консумира много електроенергия. Това важи както за телевизорите, така и за всякакви игрални системи.

„Най-добрата стратегия е да използвате разклонител за домашния си компютър и принтер, както и за телевизора и кабелната си кутия. След това можете да изключите разклонителя, без да се налага да изключвате всяко устройство поотделно, което ще улесни включването на системите ви през целия ден“, обяснява експертът по потребителски финанси Андреа Ворох.

Кухненските уреди често са включени в списъка с уреди „изключвайте от контакта преди лягане“. Въпреки че съвременните уреди като цяло са безопасни, изключването им от контакта елиминира риска от износване или вътрешни неизправности.

„На тези предмети рядко се обръща много внимание, защото се използват всеки ден, но те са уреди с високо налягане. Дефектна основа на ел. кана или тостер може да доведе до прегряване“, казва електротехникът Фил Макуилям.

Коло също така съветва да изключите от контакта инструментите за стилизиране на коса, използващи топлина, включително маши, сешоари и преси за коса, като предпазна мярка.

„Те задържат топлината дълго време след употреба и могат да бъдат включени случайно“, предупреждава той. Затова експертът съветва да ги оставите да се охладят и да ги приберете настрана до следващата употреба.

Електрониката в лошо състояние също задължително трябва да се изключва преди лягане. Ако забележите, че някои уреди се нагряват, когато не би трябвало, имат повреден щепсел или издават шум, когато ги местите, незабавно ги изключете от контакта и ги сменете.

„Повечето електрически пожари, които виждам, не са причинени от хора, които правят нещо екстремно, а от това, че ежедневни предмети са оставени включени в контакта с години без да се замислят“, казва експертът.

