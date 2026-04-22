Балсамовата Луна е покровител на интровертите и лечителите. Как можем най-добре да използваме енергията ѝ?

Тя трае само няколко дни всеки месец – от последната четвърт до Новолунието. Балсамовата Луна е възможност за интроспекция, тишина и подреждане, а на хората, родени на този ден, се приписват мистични сили. Кога ще изпитаме нейното влияние тази година и как можем най-добре да го използваме?

Балсамовата Луна – време на интроспекция и мистерия

Балсамовата Луна е фаза, която започва 10 дни след пълнолунието и завършва с новолунието. Това е периодът, когато в небето се вижда само тънък полумесец. Няколкото дни преди новолунието са най-мистичното време, когато интуицията ни е най-силна. Тя благоприятства интроспекцията, размисълът и затварянето. Хората, родени на Балсамова Луна, са много духовни. Те често са самотници, които процъфтяват в собствената си компания. Често се чувстват сякаш са родени с някаква умора или с чувството, че това не е първият им път на земята. Такива хора черпят голяма сила от сбогуванията и края. Те могат да се отпуснат и да бъдат сами и виждат смисъл там, където другите виждат само страдание. Те притежават сянка в себе си, която другите рядко виждат. Те могат да бъдат и много находчиви – знаят как да се възползват от последните шансове и винаги проучват всички възможности, преди да се решат на окончателна промяна. Те са и хора, които дълбоко разбират значението на самотата – не се страхуват от нея, а я преживяват дълбоко.

Още: Май 2026 г. носи съдбовен обрат: Тези 4 зодии навлизат в най-силния си период от годината!

Как най-добре да използвате времето на Балсамовата Луна?

Ако вярвате във влиянието на фазите на луната върху живота си, ето няколко съвета, които можете да използвате, за да се възползвате максимално от тези дни:

1. Забавете темпото си и се съсредоточете върху тишината

Още: Най-точният древен арабски хороскоп

Намаляващата луна благоприятства спокойните дейности. Тогава самотата не ни обременява, а изглежда е от съществено значение за постигане на вътрешна хармония. Медитация, четене и хобита, придружени от тишина – това са най-добрите дни да се отдадете на тези дейности. Помислете за ангажиментите си и изпълнете обещанията си. Предстоящото новолуние благоприятства приключването на дела. Последните мигове преди мрака са време за сбогувания и край. Струва си да платим просрочени сметки, да почистим къщата или да поправим счупеното. Това е и времето, когато раздялата е в хармония със сърцата ни.

2. Планирайте и се подгответе за нови неща

Балсамовата Луна благоприятства тези, които обичат да живеят по рутина и определени цикли. Съставяне на списък за пазаруване, планиране на пътуване и организиране на реалността ви, преди да възникнат нови предизвикателства – това са перфектните дейности за тези моменти.

Дати на Балсамовата Луна

Още: От 20 април до 20 май: Тези 3 зодии ще дишат по-леко от всякога

Кога ще имате възможност да се включите в силата на Балсамовата Луна? Ето датите за тази фаза през 2026:

10–15 май

9–14 юни

8–13 юли

Още: Забравете слънчевата енергия: НАСА ще изгради ядрени реактори на Луната

7–11 август

3–10 септември

4–9 октомври

2–8 ноември

2–8 декември