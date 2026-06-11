Когато дивото прояви нежност: Горилата Джъмбо, която спаси дете (ВИДЕО)

През 1986 г. малко момче пада в заграждението на горилите в зоопарка „Джърси“. Това, което се случва след това, изумява света. 25-годишна сребърногръба горила на име Джамбо застава като пазител над детето, като държи останалите горили настрана, докато пристигнат гледачите и спешните екипи. Момчето оцелява. Джамбо се превръща в световен символ на нежната природа на горилите.
5-годишно момче на име Левън Мерит пада в заграждението на горилите в зоопарка на Джърси и губи съзнание.
Джамбо доближава детето, но вместо да го нарани, застава защитно над него. Тя дори гали гърба му, за да го успокои, и прогонва останалите горили. Когато детето се събужда и започва да плаче, горилата се отдръпва, което позволява на спасителите да влязат безопасно и да го изнесат.
Подобен, но много по-трагичен случай се случва през 2016 г. в Синсинати, САЩ, където горила на име Харамбе е застреляна, след като момче пада в заграждението ѝ, но животното започва да го влачи.
🦍 In 1986, a young boy fell into a gorilla enclosure at Jersey Zoo. What happened next stunned the world— NEXTA (@nexta_tv) June 10, 2026
А 25-year-old silverback gorilla named Jambo stood guard over the child, keeping other gorillas away until zookeepers and paramedics arrived.
The boy survived. Jambo became… https://t.co/4HFEYDceJh pic.twitter.com/wMcNfCobtJ