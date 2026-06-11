Кабинетът "Радев":

Когато дивото прояви нежност: Горилата Джъмбо, която спаси дете (ВИДЕО)

11 юни 2026, 20:14 часа 0 коментара
Снимка: Getty Images
Когато дивото прояви нежност: Горилата Джъмбо, която спаси дете (ВИДЕО)

През 1986 г. малко момче пада в заграждението на горилите в зоопарка „Джърси“. Това, което се случва след това, изумява света. 25-годишна сребърногръба горила на име Джамбо застава като пазител над детето, като държи останалите горили настрана, докато пристигнат гледачите и спешните екипи. Момчето оцелява. Джамбо се превръща в световен символ на нежната природа на горилите.

5-годишно момче на име Левън Мерит пада в заграждението на горилите в зоопарка на Джърси и губи съзнание. 

Джамбо доближава детето, но вместо да го нарани, застава защитно над него. Тя дори гали гърба му, за да го успокои, и прогонва останалите горили. Когато детето се събужда и започва да плаче, горилата се отдръпва, което позволява на спасителите да влязат безопасно и да го изнесат.

Подобен, но много по-трагичен случай се случва през 2016 г. в Синсинати, САЩ, където горила на име Харамбе е застреляна, след като момче пада в заграждението ѝ, но животното започва да го влачи.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Зоопарк горила паднало дете
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Любопитно
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес