Техници: НЕ настройвайте климатика на тези градуси

Много хора автоматично настройват климатика си на 26 градуса по Целзий, вярвайки, че това е златната среда между много студено и топло. Опитни експерти споделят, че това не е непременно най-добрият избор не само за вашия бюджет, но и за вашия комфорт и здраве.

Температурата, на която не трябва да настройвате климатика

26 градуса не е икономична настройка нито през лятото, нито през зимата. Според експерти, климатиците работят най-ефективно, когато температурата е настроена между 24-25 градуса по Целзий. При тази температура те охлаждат помещението по-бързо и работят по-ефективно.

Експертите казват, че настройката с един градус по-ниска или по-висока температура може да означава икономия на енергия от 5-10%, което може да окаже значително влияние върху сметката ви за ток до края на лятото.

Правилната температура е важна не само за консумацията на енергия, но и за здравето и комфорта ни. Стаите, в които температурата е твърде висока, могат да имат висока влажност, което благоприятства развитието на бактерии и мухъл.

Това може да е проблем за хора с хронични респираторни заболявания като астма или алергии.Експертите казват, че температура от 24-25 градуса може да създаде по-комфортни условия на закрито през летните месеци.

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Почистването на климатика е също толкова важно. Дори и с правилни настройки, устройството няма да функционира правилно, ако в него има прах, мръсотия, мухъл и бактерии. Редовното почистване не само подобрява качеството на въздуха, но може и да удължи живота на уреда. Експертите съветват от време на време да проверявате и почиствате филтрите и леснодостъпните части на климатика.

Как да почистите климатика си: Изключете уреда от контакта. Извадете и почистете въздушния филтър. Избършете външната повърхност на вътрешното тяло. Внимателно отстранете праха от достъпните вътрешни части.Проверете отводнителния канал за кондензат. След почистване, поставете отново частите и проверете дали устройството работи нормално.

Въпреки това, все пак е по-добре да поверите по-щателното почистване и поддръжка на външното тяло на специалист.

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Какво още трябва да знаете при употребата на климатик?

Не спете с включен климатик. През нощта тялото превключва в режим на пестене на енергия. Вграденият термостат е по-малко ефективен, така че можете случайно да преохладите. Когато използвате климатика, насочвайте въздушния поток далеч от леглото.

Не настройвайте на твърде ниска през нощта. Оптималният диапазон е между 20 и 23°C.

Правете почивки от използването на климатика. Опитайте се да го изключвате през нощта и в хладните дни. Това ще помогне за намаляване на натоварването на оборудването и ще удължи живота му.

Проветрявайте стаята на всеки 2-3 часа. Това ще освежи въздуха в стаята.

Ако в семейството има деца, възрастни хора или болни, разликата между температурата на закрито и открито не трябва да надвишава 5–7°C. При тези температури тялото се адаптира по-лесно към резки промени, намалявайки риска от настинки или хипертонични кризи.

Използването на климатик 24/7 може да изсуши въздуха в дома ви. За да избегнете това, помислете за закупуване на овлажнител или изберете модел с пълен климатичен контрол.

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