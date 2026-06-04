Катастрофа, каквато никога не сте виждали (ВИДЕО)

Сърна причини пътнотранспортно произшествие с участието на пешеходец в Украйна. Животното блъсна възрастна жена, докато тя пресичаше улицата. Инцидентът е станал в град Миргород.
След сблъсъка сърната незабавно е избягала от местопроизшествието и все още не е сътрудничила на разследващите. Свидетели казват, че не са успели да получат регистрационния номер на заподозрения.
🦌 A roe deer caused a traffic accident involving a pedestrian in Ukraine— NEXTA (@nexta_tv) June 3, 2026
In the city of Myrhorod, the animal knocked down an elderly woman while she was crossing the street.
After the collision, the roe deer immediately fled the scene and has yet to cooperate with… pic.twitter.com/VEe244a9Op
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