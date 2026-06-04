Войната в Украйна:

Катастрофа, каквато никога не сте виждали (ВИДЕО)

04 юни 2026, 21:02 часа 0 коментара
Снимка: Pixabay
Катастрофа, каквато никога не сте виждали (ВИДЕО)

Сърна причини пътнотранспортно произшествие с участието на пешеходец в Украйна. Животното блъсна възрастна жена, докато тя пресичаше улицата. Инцидентът е станал в град Миргород.

След сблъсъка сърната незабавно е избягала от местопроизшествието и все още не е сътрудничила на разследващите. Свидетели казват, че не са успели да получат регистрационния номер на заподозрения.

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катастрофа сърна
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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