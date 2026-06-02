Всеки момент ще експлодира: Труп на кит напрегна властите в Дания

Експерти предупреждават за сериозен риск, тъй като се очаква всеки момент разлагащият се огромен труп на кит, изхвърлен на брега на датския остров Анхолт, да експлодира. Трупът на мъртвото животно продължава да се подува от газовете, отделяни при разлагането, и властите отправят предупреждение да се стои възможно най-далеч от него.

"Невъзможно е да се каже точно кога ще експлодира. Това зависи от много фактори, включително температурата на въздуха и степента на разлагане. Но със сигурност ще експлодира", каза Алмут Ноймайстер, експерт в Германския морски музей в Щралзунд, пред BILD.

Той отбеляза, че не само парчета плът, но и бактерии ще представляват опасност в този случай. Не само огромни късове месо биха могли да ви убият, ако сте в близост до животното в момента на пръсването на трупа, но ще бъдете изложени и на опасност от инфекции, включително грип, рубеола, токсоплазмоза и бруцелоза, казва датският изследовател на китовете Петер Теглберг Мадсен пред Spiegel.

Очаква се специалисти да извършат аутопсия на трупа, но първо ще трябва да освободят газовете от него по контролиран начин. Мадсен сравни процеса с обезвреждането на бомба. За процедурата се използва специален китоловен нож, с който специалистите ще пробият дебелия слой мас.