Ето кой от 70 години проследява пътуването на Дядо Коледа по света (ВИДЕО)

Северноамериканското военновъздушно-космическо командване (НОРАД) продължава десетилетната традиция да проследява пътуването на Дядо Коледа по света, съобщава "Асошиейтед прес".

Понякога деца затварят телефона, след като чуят, че Дядо Коледа няма да дойде, ако не заспят. Други, които се обаждат на горещата линия на НОРАД за проследяване на пътя на Добрия старец, се чудят дали ще успее да ги намери.

Възрастните, които също остават верни на историите за белобрадия старец, за който се казва, че разнася подаръци по целия свят, следят пътуването му. От 70 години това е традиция в Северноамериканското военновъздушно-космическо командване - съвместна агенция на САЩ и Канада, ангажирана с наблюдението на небето за заплахи от времето на Студената война.

Как се случва проследяването

На 24 декември от 4 сутринта до полунощ над 1000 доброволци ще отговарят на обаждания на номер 1-877-HI-NORAD. За първи път тази година желаещите да се свържат, могат да използват и уебсайта на НОРАД, което ще улесни хората извън Северна Америка. Сайтът позволява на хората да следят пътуването на Дядо Коледа на девет езика, включително на английски и японски език.

Миналата година около 380 000 обаждания са получени в хангар, украсен с коледни декорации, военновъздушната база „Питърсън" в щата Колорадо, където е централата на НОРАД.

Още: Интересни факти за Дядо Коледа

"Макар че Дядо Коледа не представлява заплаха, същата комбинация от радари, сателити и самолети, която помага на НОРАД да изпълнява мисията си през цялата година, дава възможност да се проследи и движението на Добрия старец. Тази година то започва от Международната линия за смяна на датата над Тихия океан", каза полковник Кели Фрушор, говорител на НОРАД, цитирана от Асошиейтед прес. "Носът на елена Рудолф оставя топлинна следа, подобна на ракета, която се улавя от сателитите на НОРАД", допълни тя.

Миналата година едно момиче се разстроило, след като чуло, че Дядо Коледа е напът към Международната космическа станция, където двама астронавти бяха блокирани, разказа още Фрушор. „За щастие, когато разговорът ни приключи, Дядо Коледа вече беше отлетял към друга дестинация и детето беше успокоено, че не е заседнал в космоса и ще пристигне в дома му по-късно същата вечер“, каза тя.

Мъж със специални потребности на име Хенри, който се обажда всяка година, веднъж попитал дали пилотът, който ескортира Дядо Коледа през Северна Америка, може да остави бележка в самолета, за да уведоми, че е готов да го посрещне, разказа Мишел Мартин, служителка в НОРАД и ветеран от морската пехота. Тя обяснила на Хенри, че Дядо Коледа пътува „по-бързо от светлината на звездите“.

„Не знам дали пилотът ни може да го настигне достатъчно бързо. Той просто маха с ръка и си тръгва“, спомня си тя.

За началото на традицията

Традицията започва през 1955 г., когато предшественикът на НОРАД - Континенталното военновъздушно командване (КОНАД), е в готовност за евентуална ядрена атака от тогавашния СССР. От НОРАД разказват, че едно дете погрешно се е обадило в центъра за бойни операции и поискало да говори с Дядо Коледа. Дежурният командир - полковник от Военно-въздушните сили Хари Шоуп, не е искал да разочарова детето, затова е наредил на служителите да започнат да следят пътя на Дядо Коледа и да приемат обаждания от деца.

Още: Адресът, на който да изпращате писма до Дядо Коледа

Историята разказва, че първото обаждане е било резултат от печатна грешка или грешно набран номер в реклама във вестника на Колорадо Спрингс, която насърчава децата да се обаждат на Дядо Коледа.

В интервю за Асошиейтед прес през 1999 г. Шоуп си спомня, че се включил в играта, след като разбрал какво се случва, и казал на първия обадил се: „Хо, хо, хо, аз съм Дядо Коледа“.

„Екипът ме гледаше, сякаш съм полудял“, спомня си той. Разказал на служителите си историята и им казал да се включат в играта.

Не е ясно на коя дата е постъпило първото обаждане, но на 23 декември същата година Асошиейтед прес съобщава, че КОНАД проследява Дядо Коледа.

КОНАД се превърна в Северноамериканското военновъздушно-космическо командване, което работи в района на близката планина Шайен. Мрежа от тунели е прокопана в твърдия гранит на планината, за да могат офицерите от НОРАД да оцелеят при ядрена атака, отбелязва Асошиейтед прес.

Източник: БТА