Левски окончателно разкара един от ненужните българи в отбора

Българският футболен гранд Левски официално обяви, че се разделя с Патрик-Габриел Галчев. Раздялата е по взаимно съгласие, като тя идва, след като Галчев се оказа ненужен на стадион "Георги Аспарухов". Българинът не попада в плановете на наставника Хулио Веласкес и ще потърси друго развитие на професионалната си кариера във футбола.

Левски се раздели с Патрик-Габриел Галчев

Патрик-Габриел Галчев направи своя дебют за Левски на 21 октомври 2020 година. Със синята фланелка той записа 99 мача и отбеляза 2 гола. Носител на Купата на България за 2022 година. "ПФК „Левски“ благодари на Патрик-Габриел за професионализма и всеотдайността със синия екип и му пожелават много здраве, лични и професионални успехи", написаха от "Герена".

Не е ясно какво ще бъде бъдещето на Галчев, и дали ще успее да си намери веднага нов отбор, в който да продължи кариерата си. По последни информации, Галчев е имал оферта от Испания. Спекулираше се, че той може да заиграе и в новака Добруджа, или пък в тима на Локомотив Пловдив.

В последно време десният краен бранител се подвизаваше в тима на Локомотив София под ръководството на бившия наставник на "сините" Станислав Генчев.

