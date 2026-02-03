Стихотворение на деня, 4 февруари, от Елисавета Багряна

"Вик" Във тази стая – тясна, тъмна, нискаумирам от неизцерима рана,че аз не съм възлюбена и близка,ни чакана от някого, ни звана. А искам само, само да обичам,жадувам искроструйно, светло вино;от всяка тъмна мисъл се отричам,край своя враг беззлобно ще отмина. И искам щедро, волно да отдавамтова, що в мен гори, трепти и пее,и в пищни празненства да разлюлявамнад скъпи гости звънки полилеи. Че мойта младост, огнено пламтяща,и моята душа на чучулига,и моето сърце животрептящо -като вихрушка над света ме вдигат. Елисавета Багряна