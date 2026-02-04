Оставката на Румен Радев:

Тихомир Иванов остана крачка от титлата след драма на престижен турнир по лека атлетика

04 февруари 2026, 23:10 часа 144 прочитания 0 коментара
Тихомир Иванов остана крачка от титлата след драма на престижен турнир по лека атлетика

Атлет номер 1 на България за 2024-та Тихомир Иванов зае второ място в скока височина на международния турнир по лека атлетика в зала в италианския град Удине. Плевенчанинът, който миналата година стана шампион в надпреварата, записа 216 сантиметра - равен резултат с победителя Еугенио Мелони. Стигна се до драматичен финал, при който нашият представител и италианецът сгрешиха на 2.20, и съдиите свалиха летвата до 2.16, където Мелони надделя.

Мелони победи Иванов

Иванов преодоля от първи опит 2.11 и 2.16, но не успя на 2.20 метра. На височината от 2.16 успяха още Елайджа Косиба (САЩ), Тиаго Моура (Бразилия), 41-годишният Доналд Томас (Бахами) и Еугенио Мелони (Италия).

Тихомир Иванов

Само Мелони нямаше фаулове на предишните височини и заедно с Иванов имаха право на още един скок на 2.20, за да определят кой ще спечели. Двамата не успяха, след което съдиите свалиха летвата отново на 2.16. Българинът отново направи фаул, а Мелони закачи летвата, но тя остана на стойките, което му донесе победата.

Около сектора беше голямата звезда на италианския скок височина - Джанмарко Тамбери, както и световният рекордьор в дисциплината Хавиер Сотомайор (Куба), който все още държи върховото постижение от 2.45. Това беше второто състезание за Тихомир Иванов за 2026-а година след турнира в Атина (Гърция) на 24 януари, където той отново регистрира 2.16.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Саръбоюков в достойна битка с най-добрите: Взе бронза на силен турнир

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Лека атлетика Тихомир Иванов
Още от Още спорт
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес