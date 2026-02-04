Българският ски скачач, който ще се изстреля по шанцата към олимпийския връх в Милано/Кортина

"Българските олимпийци в Милано/Кортина" е спортна поредица на Actualno.com, в която представяме спортистите на България на Зимните олимпийски игри 2026.

Най-добрият български ски скачач Владимир Зографски започна годината по впечатляващ начин, демонстрирайки изключителна стабилност и висока спортна форма както в стартовете от Световната купа, така и на Световното първенство по ски скокове. Серията му от силни представяния го утвърди като едно от най-разпознаваемите имена в елитната надпревара и логично насочи вниманието към предстоящото му участие на Олимпийските игри в Милано/Кортина. За Зографски това ще бъде четвърта олимпиада в кариерата, като очакванията са именно този старт да донесе най-доброто му олимпийско класиране досега.

Владимир Зографски ще полети на снежните писти на Милано

Талантът на Владимир Зографски в ски скоковете не е в резултат единствено на години упорита работа. Той израства в семейство, тясно свързано със ски скоковете – син е на Емил Зографски, бивш национален състезател и настоящ треньор, който също представя България на Олимпийските игри в Калгари през 1988 година и Албервил през 1992 година. Зографски младши успява не просто да продължи семейната традиция, а и да надмине спортните постижения на баща си, поставяйки нови национални стандарти в дисциплина, в която България традиционно няма масово присъствие и условия за подготовка.

Историческото постижение на Зографски от началото на годината

На 24 януари тази година Владимир Зографски записа най-доброто класиране за България на световно първенство по ски полети. С общ актив от 728.6 точки той зае 23-о място – резултат, който представлява както личен връх в кариерата му, така и историческо постижение за страната. Само седмица по-късно Зографски отново показа постоянство и класа, след като за четвърти път през сезона намери място в топ 10 на старт от Световната купа. Това затвърди впечатлението, че настоящата кампания е може би най-силната в цялата му кариера и че той се намира в оптимална форма.

На Олимпийските игри в Милано/Кортина Владимир Зографски ще бъде единственият български представител в ски скоковете. На фона на отличните му резултати в седмиците преди олимпийския старт и натрупания опит от предишни участия, очакванията са той да реализира най-силното си представяне на олимпийска сцена и да се доближи максимално до елита на световните ски скокове, утвърждавайки името си като най-успешния българин в историята на този спорт.

