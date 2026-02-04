Ще има ли преговори между САЩ и Иран в петък: Ситуацията е динамична

Разговорите между САЩ и Иран, насрочени за петък, са отменени. Това съобщи Axios, като се позова на свои източници. Според изданието, причина за провала на преговорите е отказът на Съединените щати да се съгласят с исканията на Техеран за промяна на мястото и формата на разговорите, насрочени за петък. В резултат на това срещата е отменена.

По-късно бе съобщено, че в крайна сметка плановете за ядрени преговори между САЩ и Иран в петък се възобновяват, след като лидери от Близкия изток спешно са лобирали пред администрацията на Тръмп в сряда следобед да не изпълнява заплахите си да се оттегли. Информацията отново е на Axios, която се позова на двама американски служители. Разговорите ще се проведат в Оман, както настоя Иран, въпреки че САЩ първоначално отхвърлиха промените в първоначалния план за среща в Истанбул.

Американски официални лица предупреждават, че ако се стигне до нов провал, може да бъе напълно блокиран дипломатическия път и това да тласне президента Доналд Тръмп към военните опции.

