Войната в Украйна:

Ще има ли преговори между САЩ и Иран в петък: Ситуацията е динамична

04 февруари 2026, 23:11 часа 216 прочитания 0 коментара
Ще има ли преговори между САЩ и Иран в петък: Ситуацията е динамична

Разговорите между САЩ и Иран, насрочени за петък, са отменени. Това съобщи Axios, като се позова на свои източници. Според изданието, причина за провала на преговорите е отказът на Съединените щати да се съгласят с исканията на Техеран за промяна на мястото и формата на разговорите, насрочени за петък. В резултат на това срещата е отменена.

Още: Голяма промяна в преговорите между САЩ и Иран

По-късно бе съобщено, че в крайна сметка плановете за ядрени преговори между САЩ и Иран в петък се възобновяват, след като лидери от Близкия изток спешно са лобирали пред администрацията на Тръмп в сряда следобед да не изпълнява заплахите си да се оттегли. Информацията отново е на Axios, която се позова на двама американски служители. Разговорите ще се проведат в Оман, както настоя Иран, въпреки че САЩ първоначално отхвърлиха промените в първоначалния план за среща в Истанбул.

Още: Иран: Израел ще бъде първата ни мишена, ако САЩ ни атакуват

Американски официални лица предупреждават, че ако се стигне до нов провал, може да бъе напълно блокиран дипломатическия път и това да тласне президента Доналд Тръмп към военните опции.

Още: Загадъчният син на иранския аятолах - или как санкциониран режим гради глобална империя от недвижими имоти

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Иран САЩ Оман преговори ядрена сделка
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес