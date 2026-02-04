Най-важните части от дома ви, които трябва да поддържате чисти, според Фън Шуй

Искате да почистите малко, но нямате много време? Според фън шуй тези зони имат най-голямо влияние върху цялостната енергия и усещане за вашето пространство. Почистете и разчистете първо тях, преди да преминете към останалата част от дома:

Входната врата

Домът привлича енергията си, или чи, през входната врата. Ето защо тази зона е може би най-важното място, което трябва да се направи правилно във фън шуй. Колкото по-чиста, жизнена и приветлива е входната врата, толкова по-добро е качеството на чи за обитателите.

Реших да боядисам моята в ярко оранжев цвят, за да привлека жизнена енергия (бонус, този цвят никога не изглежда мръсен или стар), но можете да декорирате вратата си според елемента, който съответства на гуа, в което се намира.

Осветлението трябва да е достатъчно ярко, така че верандата или входната ви врата да се открояват. Уверете се, че номерът на къщата ви е добре видим от улицата или, ако живеете в апартамент, от коридора. Отнасяйте се с „чи“ като с гост, който търси път към дома ви.

Входът

Разчистеният вход също е важен. Във фън шуй наричаме входа и входната врата „устата на ци“. Подобно на начина, по който поемаме въздух през ноздрите и дихателните си пътища, ние получаваме жизнена енергия през устата на ци – така че е важно да поддържаме тази зона чиста! Съществува стара китайска традиция да се мете входът ежедневно с метла. В днешно време използването на любимата ви прахосмукачка също върши работа.

Дори ако входната ви врата се отваря директно към дневната и нямате обособен вход, все пак бих препоръчал да създадете пространство, което задържа енергията на вратата и ѝ пречи да навлезе твърде бързо в дома ви. Ниска етажерка за книги, килим или кръгла конзолна маса с цветя върху нея могат да помогнат за създаването на тази зона.

Входът дава представа за останалата част от къщата, така че се уверете, че е обединен в плавен ток и дава на гостите представа къде се очаква да отидат.

Прозорци и огледала

Огледалата и прозорците на дома ви представляват яснота на ума и просперитет, така че те също трябва да се поддържат чисти и прозрачни. Избърсвайте ги на всеки няколко дни или поне веднъж седмично, ако имате деца и/или домашни любимци, или живеете в прашен или дъждовен район.

Знам, че може да е мъчително, но удовлетворението, което идва с почистването на прозорец или огледало, е просто възвишено. Според моя опит, това осигурява на мозъка бърз прилив на допамин. Това е по същество по-здравословна версия на получаването на харесвания в Instagram.