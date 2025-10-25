Голям църковен празник иде утре, 26 октомври, спазват се редица традиции и обичаи

На 26 октомври, според новия църковен календар, православните християни почитат паметта на свети мъченик Димитрий Солунски. Ето какви са традициите и суеверията, свързани с тази дата. На този църковен празник имен ден празнуват всички с имената Димитър, Димитрина и производните им.

Утре Църквата отбелязва и 6 Неделя подир Въздвижение.

Какъв църковен празник е на 26 октомври?

26 октомври (8 ноември по стар стил) е посветен на паметта на свети мъченик Димитрий Солунски, ученик на апостол Павел и чудотворец.

Димитрий е живял през III-IV век и е син на римския проконсул на Солун. Родителите на Димитрий са били тайни християни и са отгледали сина си в същите традиции. Баща му го е подготвил за римска служба. След смъртта на баща си, Димитрий заема поста му. Неговите задължения включват защита на града и борба с християнството. След като обаче дошъл на власт, той открито започнал да изповядва християнството и започнал да го проповядва сред хората.

Император Максимиан научил за това и заповядал непокорният войник да бъде изправен пред съд. Димитрий отказал да се отрече от вярата си, както било наредено, и бил хвърлен в затвора. Междувременно в града се разразила битка: императорският шампион Лий трябвало да се бие с воина Нестор. Димитрий благословил Нестор, който победил. Разгневен, императорът заповядал да бъдат екзекутирани както Димитрий, така и Нестор.

С течение на времето над гроба на светеца е построена църква. Днес мощите му се намират в Солун и се почитат като мироточиви и лечебни.

Традиции, обичаи и забрани на Димитровден

Хората се молят на Свети Димитрий Солунски като покровител на военните. Те се обръщат към него с молитви за защита, смелост, търпение и изцеление от болести, особено на очите.

Този ден е началото на зимната половина на годината, след който обикновено вече не се очаква по-топло време.

Денят на Свети Димитър бележи края на сватбения сезон; счита се за неблагоприятно да се сключва брак лед 26 октомври. Има обаче една народна поговорка: „Преди Свети Димитър момичето е хитро, а след Свети Димитър е още по-хитро“. Църквата днес не одобрява кавги, нецензурни думи, клюки, клевети, завист, алчност, както и отмъщение и мързел.

Според народното поверие, на Димитъровден е забранено да се занимавате с тежък и друг физически труд, включително почистване - можете да „изметете“ късмета и просперитета от дома си, ако го почиствате този ден. На този ден не трябва да се работи с остри предмети - ако се нараните, раната ще заздравее много бавно.

Не бива да излизате навън с дрехи, които не са „подходящи за сезона“ - вярва се, че това би могло да „разгневи“ настъпващата зима.

Хората казват, че ако богат човек дойде на гости на този ден, домакините ще имат късмет и благоденствие в дома си през цялата година. С първия гост у дома е свързан обичаят полазване - гадае се каква ще е година по първия гост у дома. Ако е мъж, ще се раждат предимно мъжки животни.

По традиция на този ден на трапезата се слага курбан, сервират се ястия с овнешко месо. По стара традиция на имен ден се ходи без покана, като задължителни се подарят бели цветя с червен конец на празнуващите.

