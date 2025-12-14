Любопитно:

Прогноза за времето - 15 декември 2025 г. (понеделник)

Какво ще бъде времето в първия ден от седмицата? През нощта ще бъде почти тихо и на много места в равнините и котловините ще се образува мъгла или ниска облачност. В останалата част от страната ще бъде предимно ясно. Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, в отделни котловини до минус 4°, в София – около минус 1°. Утре над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове в Дунавската равнина и на места в котловините видимостта ще е намалена, но бързо ще се подобрява. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 7° и 12°, в София – около 8°.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7°, на 2000 метра – около 2°.

По Черноморието ще е предимно слънчево с по-значителна облачност над северното крайбрежие. В сутрешните часове на места видимостта ще е намалена. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са 9°-10°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

