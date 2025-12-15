WSJ: САЩ отново притискат Украйна за бърз мир, преговорите са се превърнали в борба

В неделя висши представители на президента Тръмп започнаха двудневни разговори с украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери, съобщава The Wall Street Journal. В статията се отбелязва, че администрацията на САЩ е увеличила натиска върху Киев да се откаже от съпротивата си и да се съгласи на мирно споразумение с Русия до края на годината. Изданието добавя, че преговорите между Украйна и нейните западни партньори са се изродили в борба, дори без участието на Русия. Твърди се, че Вашингтон настоява за бързо решение, докато украинският президент Володимир Зеленски и неговите европейски съюзници твърдят, че остават значителни различия, които трябва да бъдат разрешени. Разговорите са продължили пет часа, а диалогът продължава и в понеделник.

По-конкретно, Украйна отказва да се съгласи с изтеглянето на войските си от териториите на Донецка и Луганска области, които все още контролира. Европейски и украински представители настояват САЩ ясно да заявят какви действия възнамеряват да предприемат, ако Русия наруши мирното споразумение и отново нападне Украйна.

Според изданието и двата въпроса ще бъдат във фокуса на разговорите в Берлин, които продължават и в понеделник. Тръмп заяви, че също е поканен да участва в срещата, но изрази съмнения относно разумността на пътуването. Поради това президентът на САЩ изпрати в Берлин специалния си пратеник за Русия Стив Уиткоф и зет си Джаред Къшнър. Изданието отбелязва, че е планирано Уиткоф да се срещне първо с украински представители, а след това с европейски лидери. През последните няколко седмици специалният пратеник на Тръмп се е движел между срещи с Кремъл в Москва и отделни разговори с Киев в САЩ или Европа.

Изданието отбелязва, че руски представители казват, че американският мирен план е добра основа за дискусия. Все още не е ясно обаче дали те ще го приемат. Според много европейски лидери Кремъл не се стреми към край на войната. Ако Русия спечели войната в Украйна, Европа и всички страни от НАТО са обезпокоени, че Русия може да започне конфликт с европейските си съседи. „Това, което се случва в Украйна, може да се случи и със съюзническите страни“, цитира изданието думите на генералния секретар на НАТО Марк Рюте от четвъртък в Берлин.

Неприемливи условия за Киев

The Wall Street Journal посочва, че планът на САЩ включва клауза, според която Киев ще се съгласи да не се бори за връщането на териториите, които Русия вече е окупирала. Това може да означава официално признаване от страна на Вашингтон на анексирането на части от Украйна от Москва. Прогнозира се, че това условие може да сложи край на надеждите на Киев за присъединяване към НАТО. Освен това, ако Украйна се съгласи с плана на САЩ, Русия може да бъде върната в световната икономика, по-специално чрез съвместни американско-руски проекти.

Изданието сподели думите на украинския президент, които той каза в отговор на въпроси на журналисти за съжалението си, че мирните преговори се определят не от ценности, а от силова политика. „Вижте, днес не говорим за честност, а за сила. Защото, ако говорим за честност, ценности и уважение към международното право, тогава руснаците трябваше да бъдат осъдени от самото начало“, каза Зеленски.

Според украинския президент най-справедливият вариант би бил да се започнат преговори с Русия, основани на настоящата фронтова линия, а не на принудително изтегляне. Зеленски добави още, че ако украинските войски се изтеглят от тази територия, Русия също трябва да се съгласи да изтегли войските си.

Изданието цитира изявления на няколко висши служители от администрацията на Тръмп, че Украйна в момента губи войната и ще губи, ако боевете продължат. Това е въпреки факта, че украинските военни и други европейски представители са убедени, че Украйна може да се защитава поне още една година, особено ако съюзниците ѝ продължат да предоставят военна и финансова подкрепа.

В статията се посочва, че Обединеното кралство, Франция и други европейски страни са разработили подробни планове за видовете помощ, които биха могли да предоставят на Украйна, включително евентуалното разполагане на сили за сигурност. Освен това, те вече са обсъдили тези планове с американски военни представители. Изданието обаче отбелязва, позовавайки се на информация, получена от Украйна и Европа, че Вашингтон все още не е взел политическо решение относно помощта, която ще предостави.

Тъй като, както Зеленски призна, членството в НАТО изглежда е блокирано, той се фокусира върху правно обвързващи гаранции за сигурност от САЩ и Европа. Те биха били подобни на залегналите в член 5 от основополагащия договор на НАТО.

Същевременно, както се съобщава в изданието, съветникът по външната политика на Кремъл Юрий Ушаков заяви, че Москва ще бъде категорично против, ако предложенията, разработени от Киев и Брюксел, бъдат включени в мирния план. Ушаков отбеляза, че Русия вероятно ще се противопостави на разпоредбите, призоваващи за създаването на демилитаризирана зона в Донецка област.

Какво се случва с украинските предложения за мир?

Припомняме, че по-рано украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че Съединените щати все още не са отговорили на последните предложения за мирен план. Зеленски отговори и на твърдението на Тръмп, че е единственият, който не харесва предложението на САЩ за прекратяване на войната. Според украинския президент окончателният вариант на мирния план няма да се хареса на всички.

Бившият украински външен министър Дмитро Кулеба пък отбеляза, че тъй като Украйна няма да стане член на НАТО в близко бъдеще, първата гаранция за сигурност трябва да бъдат систематични, мащабни и прозрачни доставки на оръжие за украинските въоръжени сили от САЩ и ЕС. Това означава, например, да се уточни какви оръжия са готови да предоставят на Украйна през следващите 10 години. Втората гаранция е членството на Украйна в ЕС. Кулеба подчерта, че за да се елиминира заплахата, представлявана от Русия, на Путин трябва да се покаже, че Украйна не е буферна зона, а част от Европа.