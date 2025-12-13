Елизабет Костова в Студио Actualno: Когато пристигнах в България, разбрах, че принадлежа на тази земя (ВИДЕО)

През 2025 г. Фондация "Елизабет Костова" има повод да отпразнува един много специален рожден ден. Не става дума за рождения ден на фондацията, а за този на една книга. Защото самото ѝ съществуване – както и всичко, постигнато през годините – се дължи на "една книга за вампири", както я нарича самата Елизабет Костова, издадена преди 20 години. Когато Елизабет пише "Историкът", тя няма представа какво ѝ предстои. А когато книгата се превръща в бестселър на "The New York Times", тя решава да използва този успех, за да върне нещо добро на страната, която ѝ е дала толкова много. Без нейното голямо и щедро сърце Фондация "Елизабет Костова" нямаше да съществува – нито всичко, което произтече от нейната дейност през годините.

Американската писателка, която обича България от цялото си сърце, е в страната ни, за да закрие Софийския международен литературен фестивал на 14 декември в НДК. За наша радост тя гостува и в предаването Студио Actualno, където разкри какво е усетила, когато е дошла за първи път в България като студентка само няколко дни след падането на Берлинската стена през 1989 г.: "Имаше особено усещане, когато дойдох за първи път в България през 1989 г. Пристигнах с влак с приятелите ми от Белград и беше ранна утрин, студена ноемврийска утрин. Планините на запад бяха кафяви, огромни и сурови. Бяха красиви, но не бяха впечатляващи. Събудих се много рано във влака, погледнах през прозореца и усетих едно невероятно чувство, че принадлежа на тази земя. Наистина не мога да го обясня. Отново казвам, че не съм мистичен човек, но имах това невероятно усещане, че идвам на едно много специално място, което означава нещо за мен, но не мога да обясня какво. Така че, кой знае... усетих го, приех го и се връщах тук много пъти."

Костова е създател на Фондация "Елизабет Костова", чрез която свързва български и англоговорящи писатели и така спомага за разширяването на литературния пазар и увеличаването на популярността на родните автори в чужбина и на чуждите писатели у нас. "Водим писатели от различни държави в България. Те често се свързват с български писатели и това води до преводи и в двете посоки. Така че сега имаме американски, британски, австралийски писатели, които вече са преведени в България и са издадени тук, защото са дошли чрез нашите програми. Българските автори също правят такива връзки чрез нашите програми. В САЩ и Англия мисля, че имаме вече 20 книги, издадени основно на английски език от български език. В началото бяха две издания на съвременни български автори, а сега са 20.", разказва Елизабет Костова.

