Българин с трансплантирано сърце и бъбрек атакува Европейското първенство

14 декември 2025, 21:53 часа 174 прочитания 0 коментара
Георги Пеев – един изключителен атлет, живеещ с трансплантирано сърце и бъбрек, започва подготовка за предстоящото Европейско първенство. Това стана ясно от участието му в предаването „Близо до спорта“ по Нова телевизия.

Въпреки тежките интервенции, Пеев продължава да доказва, че животът след трансплантация може да бъде не просто активен, а напълно пълноценен. Той е редовен участник във всички големи международни състезания за трансплантирани спортисти, а сега погледът му е насочен към европейския връх.

Пред NOVA той сподели, че амбицията му надхвърля спортните постижения. Основната му цел е да мотивира повече хора с трансплантации да бъдат активни и да се включат в подобни надпревари.

Чрез участието си в спортни форуми, наричани често „Празник на живота“, Георги Пеев работи за най-важната кауза – популяризирането на донорството в България. Неговият пример дава надежда на всички, които в момента чакат своя втори шанс за живот, показвайки им, че чудесата са възможни.

Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Отговорен редактор
