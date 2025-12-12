Даде ли Борисов ГЕРБ на Пеевски и какво идва след протеста: Говори Елисавета Белобрадова (ВИДЕО)

Ние имаме ясна позиция - ние няма да влизаме в никакви колаборации в този парламент. Тъй като абсолютно ни обвиняват във всякакви революции, искам да припомня, че ние поставихме на масата исканията за изваждане на Пеевски - всякак. Това заяви в предаването "Студио Actualno" народният представител от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) Елисавета Белобрадова, коментирайки старта на консултациите при държавния глава Румен Радев в понеделник.

По думите на Белобрадова работата на коалицията ПП-ДБ е била свършена още тогава, когато ГЕРБ-СДС са ги извадили от преговорите. Аз такива масови протести в България с искане за оставка не съм виждала - този парламент няма мандат да излъчва изпълнителна власт, категорична е Белобрадова. Тя каза, че пленник номер едно на Република Бойко Борисов се опитва да подаде оставка преди няколко месеца, тъй като той има непогрешим политически инстинкт.

Тя обясни, че когато Борисов е пратил актива на ГЕРБ по места да пита дали да се ходи на избори, а хората на партията са се върнали с отрицателен отговор, това е бил денят, в който Борисов е престанал да иска да е премиер. "Борисов знаеше вече накъде вървят нещата. Изглеждаше като кампания за даване на ГЕРБ на ДПС-Нова начало. Пеевски обаче няма спирка. Той не може да усети, че ще счупи целия магазин. Борисов разбра това и следващото му разграничение беше: "Този бюджет не е мой". Започна да се вижда и че депутатите на ГЕРБ са вече депутати на Ново начало", изрази мнение още Белобрадова.

