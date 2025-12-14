Кабинетът подаде оставка:

Герой на деня: 43-годишен мюсюлманин успя да спре един от стрелците на Бонди Бийч (ВИДЕО)

14 декември 2025, 22:57 часа
Мюсюлманинът и продавач на плодове в Сидни Ахмед ал-Ахмед е георият на деня - той е човекът, който неутрализира един от стрелците от Бонди Бийч в Австралия, след като получи две огнестрелни рани. Според данни на австралийската полиция, 16 души загинаха при стрелбата, включително дете на 10 години, още петима обаче са в критично състояние.

News.com.au съобщава, че "героят в тази трагедия е 43-годишният Ахмед ал-Ахмед, жител на Сидни и собственик на магазин за плодове в Съдърланд, баща на две деца" (ВИДЕО).

Позовавайки се на братовчед на ал-Ахмед, 7News съобщава, че мъжът, баща на две деца, е бил ранен от два куршума по време на нападението и е хоспитализиран. По-рано се появи видеоклип, показващ мъж, който се промъква зад един от стрелците и взема оръжието му.

По информация на BBC, двамата стрелци са баща и син. Бащата е застрелян от полицията - той е на 50 години, синът е 24-годишен и е в критично състояние в болница. Властите нарекоха това целенасочена атака срещу еврейската общност в Сидни. Съобщава се също, че един от заподозрените стрелци е жителят на Сидни Навид Акрам - още не е официално потвърдено. Именно той е 24-годишният все още жив стрелец. За баща му от полицията казват, че имал разрешение да ползва огнестрелно оръжие от 10 години насам и има 6 регистрирани огнестрелни оръжия на негово име.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Сидни масова стрелба Бонди Бийч
