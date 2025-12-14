Герой на деня: 43-годишен мюсюлманин успя да спре един от стрелците на Бонди Бийч (ВИДЕО)

Мюсюлманинът и продавач на плодове в Сидни Ахмед ал-Ахмед е георият на деня - той е човекът, който неутрализира един от стрелците от Бонди Бийч в Австралия, след като получи две огнестрелни рани. Според данни на австралийската полиция, 16 души загинаха при стрелбата, включително дете на 10 години, още петима обаче са в критично състояние.
News.com.au съобщава, че "героят в тази трагедия е 43-годишният Ахмед ал-Ахмед, жител на Сидни и собственик на магазин за плодове в Съдърланд, баща на две деца" (ВИДЕО).
Позовавайки се на братовчед на ал-Ахмед, 7News съобщава, че мъжът, баща на две деца, е бил ранен от два куршума по време на нападението и е хоспитализиран. По-рано се появи видеоклип, показващ мъж, който се промъква зад един от стрелците и взема оръжието му.
По информация на BBC, двамата стрелци са баща и син. Бащата е застрелян от полицията - той е на 50 години, синът е 24-годишен и е в критично състояние в болница. Властите нарекоха това целенасочена атака срещу еврейската общност в Сидни. Съобщава се също, че един от заподозрените стрелци е жителят на Сидни Навид Акрам - още не е официално потвърдено. Именно той е 24-годишният все още жив стрелец. За баща му от полицията казват, че имал разрешение да ползва огнестрелно оръжие от 10 години насам и има 6 регистрирани огнестрелни оръжия на негово име.
🇦🇺 A terrorist attack at a Jewish festival on Bondi Beach in Sydney has killed 11 people and injured at least 29, including two police officers. Two gunmen opened fire on the crowd celebrating the first night of Hanukkah. One shooter was killed and the other is in critical… pic.twitter.com/Hlm6hS6jgv— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 14, 2025
