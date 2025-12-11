Какво идва след протеста: Ивайло Динев с анализ на сценариите (ВИДЕО)

Много радващо е, че в България толкова много млади хора излизат на протест. Това заяви в предаването “Студио Actualno” политологът Ивайло Динев, който беше в основата на студентската окупация на университетите през 2013 година, когато протестът беше насочен срещу правителството на Пламен Орешарски.

Видях вчера как студентите излязоха пред НАТФИЗ и за момент помислих, че това са стари кадри. Когато ние студентите се организирахме, подехме една нова вълна. Сега сякаш е обратното - първоначална и голяма мобилизация от опозицията и впоследствие виждаме опити за самоорганизиране от страна на студентите. Тук според мен е възлово - ако младите искат да се вижда не само едно ново поколение, то трябва да се самоорганизира с идеи и послания. В момента това младо поколение по-скоро е значка на този протест, организиран от опозицията. Но в същотото време това е една огромна маса от хора, която ние не сме виждали скоро: с най-различни предпочитания и интереси. Партиите също не са очаквали такива мащаби на протестите. Повече млади хора има, има и много въодушевление - ние обаче бяхме много организирани, имахме декларации за образование, здравеопазване, какво конкретно да се направи в държавата. Тогава ние не казахме кой да управлява, казахме как трябва да се живее. Сега е много важно студентите и младите хора да кажат нещо повече от “Оставка!”, коментира още Динев.

Виждаме, че опозицията започна, а студентите и младите се включиха впоследствие. В България протестите са изключително успешни, те са много ефективни. Нещо повече - на Балканите протестите са много успешни. Близо 40% от тях успяват да променят политическата система под някаква форма, коментира Динев, който се занимава с изследвания на протестните вълни в Източна Европа. Той обаче напомни, че е много важно да има стратегия какво следва след самите протести.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото. Интервюто бе проведено и записано непосредствено преди кабинетът "Желязков" да подаде оставка.