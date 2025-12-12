Какво следва, когато кандидатите за служебен премиер са на Борисов и Пеевски: Емилия Милчева с анализ (ВИДЕО)

Това не е победа. Това е първа стъпка от процес, който ще видим как върви. Хората победиха, но дали политиците са на висотата на това гражданско недоволство, тепърва ще видим. Хората победиха, политиците - не са. Това заяви в предаването "Студио Actualno" журналистът Емилия Милчева, коментирайки оставката на правителството.

"Домовата книга" вече е попълнена от хора, които са на Борисов и Пеевски. Не срещу самите хора, а срещу модела "Борисов-Пеевски" беше този протест, подчерта Милчева. Според нея това означава, че дори да допуснем, че Пеевски и Борисов биват извадени от политиката, победата на гражданите ще бъде, ако зависимостите в политиката бъдат прекъснати. Борисов и Пеевски са лицата на един модел, който съществува от времето на прехода. Неслучайно хората искат този модел да си отиде, за тях преходът още не е приключил", подчерта Милчева.

Тя каза, че задкулисието и влиянието са неща, които не виждаме, но създават усещането за липса на справедливост. На протеста имаше най-различни хора: хора от Плевен, положени на тоталната липса на безводие. Въпреки обещанията, не е разкопан един километър водопровод. Имаше хора, които настояваха за справедливост за близките им, загинали на пътя. Там бяха младите медици, които искат реформа в самото финансиране на здравеопазването. Политиците трябва да са готови да предложат решения на всички тези различни проблеми. Това ще е най-трудно"у убедена е Милчева.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.