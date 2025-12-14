Лайфстайл:

Владимир Зографски лети: класира се още по-високо във второто състезание от Световната купа

Най-добрият състезател на България в ски скоковете – Владимир Зографски, записа още по-добро класиране на второто състезание от Световната купа по ски скок на голяма шанца в Клингентал, Германия. Днес, 14 декември, той събра общо 230.9 точки, с които завърши 14-ти, докато вчера, на 13 декември, стана 15-ти. В първия кръг Зографски направи скок от 131 метра, а във втория – 130 метра. Това му донесе съответно 116.5 и 114.4 точки, които го поставиха едно място по-високо от първото състезание.

Домен Превц записа четвърти пореден успех

След като вчера постави личен рекорд, Владимир Зографски продължава да лети. Той е във формата на живота си. Той завърши 14-ти, а първото място отново беше за Домен Превц. Словенецът завърши с общо 275.1 точки, след като записа скокове с дължина 141 и 140.5 метра, съответно 141.1 и 134 точки. Това беше четвърти пореден успех за Превц, който продължава доминацията си в Световната купа.

Владимир Зографски е на 11-то място

Топ 3 допълниха двама японци – Рен Некайдо зае второто място с 262.1 точки със скокове от 141.1 и 135 метра, а на трето остана Рьою Кобаяши, който получи 261 точки за скокове от 142 и 133.5 метра. Действащият носител на Световната купа и шампион от веригата „Четирите шанци“ Даниел Чофених от Австрия завърши 18-ти, а Владимир Зографски е на 11-то място с 213 точки.

