Спорт:

Стихотворение на деня, 15 декември, от Дамян Дамянов

14 декември 2025, 21:00 часа 0 коментара
Стихотворение на деня, 15 декември, от Дамян Дамянов

Съдържание:

"Обичам те"

Обичам те. Надявам се, ти - мене.

Но - вжеглени във общия хомот,

да си го кажем просто няма време...

...И си отива нашият живот.

Във делници, в неща и грижи сиви,

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

във прози, в труд, и грапав, и суров,

безмислен, смислен - просто си отива.

Във всичко друго, само не в любов.

Между две скуки, между два етажа...

И ако някога се изтърва

"обичам те" срамливо да ти кажа,

повярвай, не е истина това.

"Обичам те" е просто малко. Много,

безкрайно те обичам! Но защо

да ти го казвам? Нужно ли е? То го

живеем двама. В двама ни е то.

В душите ни, в децата ни, във всичко.

И в общия ни път трънлив, не нов.

Обичам те. Но що са трите срички

пред нас - безкрайносричната любов.

Дамян Дамянов

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Гергана Шумкова
Гергана Шумкова Отговорен редактор
Поезия стихотворение Дамян Дамянов
Още от Любопитно
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес