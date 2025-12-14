Конституционалист: Ако Радев реши да прави партия, трябва да подаде оставка и Конституционният съд да я одобри

Изборът на президента Румен Радев за служебен премиер е силно ограничен след промените в Конституцията от декември 2023 г., но до конституционна криза няма да се стигне. Това прогнозира конституционалистът доц. Христо Орманджиев в ефира на предаването „На фокус“ по NOVA.

Според експерта, въпреки лимитираните опции в така наречената „домова книга“ – списъкът с длъжностни лица, от които държавният глава може да избира, все някой ще поеме отговорността.

„Президентът отново трябва да проведе консултации и да се обсъди кой има желанието да приеме тази тегоба по управлението на държавата. Потенциално възможна е всяка кандидатура от обособените. Служебното правителство трябва да е политически отдалечено от предишната власт. Не вярвам, че всички ще му откажат“, коментира Орманджиев.

Политическият проект на Радев

Конституционалистът засегна и темата за евентуалното влизане на Румен Радев в реалната партийна политика. Той поясни, че според Основния закон президентът не може да бъде ръководител на партия, докато заема поста.

„Екзотиката на коментара на Радев е, че ще обяви свой политически проект в най-малко очаквания момент. Явно е, че ще го направи“, смята доц. Орманджиев.

Той разясни и процедурата в такъв сценарий: „Ако Радев реши да влезе в нов проект, трябва да подаде оставка пред Конституционния съд. Съдът трябва да го освободи, след като се убеди, че оставката е подадена без натиск“.

Експертът допълни, че в такъв случай функциите на държавния глава се поемат от вицепрезидента, а Конституционният съд вероятно ще се произнесе бързо, тъй като не е нужно тълкувателно решение, а само потвърждение на личната воля за напускане на поста.

