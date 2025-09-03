Направете това на празника днес, 3 септември, за да привлечете късмет и пари

Днес, 3 септември, празникът, който се отбелязва според православния календар, е в памет на свети мъченик Антим, епископ Никомедийски. Ето какво трябва да направите днес, според народните вярвания, за да привлчете в живота си щастие, пари и късмет.

Какво трябва да направите на празника днес, 3 септември?

Народните поличби съветват да се направи основно почистване на дома си на този ден: да се отървете от боклуци и ненужни вещи, да дарите ненужните си вещи на нуждаещите се и да изгорите останалите, ако е възможно. Имало е дори народна поговорка: „Старото непременно ще бъде заменено с нещо ново и добро и годината ще бъде успешна.“

Интересно е, че предците ни са изпълнявали един ритуал със старите обувки - те не са били изхвърляни, а са се окачвали на оградата - вярвали са, че това предпазва къщата от бедствия, кражби и уроки.

История на празника

Свети Антим е роден в Никомедия (днешен Измит, Турция) през III век. От младостта си се отличавал с благочестие и добри морални качества. По-късно станал епископ Никомедийски. По време на преследването на християните, започнало по време на управлението на император Диоклециан, Антим активно подкрепял паството си, като изпращал писма с наставления и утеха. Едно от тези писма е било предадено на император Максимиан, което довело до арестуването на светеца.

След ареста му Антим е разпитван и е помолен да се отрече от християнската си вяра. Той отказал да се отрече от вярата си и е бил осъден на смърт. Свети Антим е бил обезглавен през 303 г.

На 3 септември църквата почита и паметта на свети преподобни Теоктист. Свети Теоктист е роден в град Хиераполис (днешна Турция). От ранна възраст той се стреми към духовен живот, напускайки дома на родителите си, той отива в Йерусалим. Там се установява в Лаврата Фаран, разположена на около шест мили от града. В манастира намира килия, където се посвещава на молитва и борба с изкушенията. По-късно към него се присъединява свети Евтимий Велики и заедно водят общ монашески живот, подкрепяйки се взаимно в духовни подвизи.

Свети Теоктист бил предан ученик на Свети Евтимий Велики. Те прекарвали време заедно в молитва, пост и други монашески практики. Общият им живот станал пример за други монаси и мнозина идвали при тях, търсейки духовно напътствие. С течение на времето Свети Теоктист бил назначен за игумен на Лаврата на Свети Евтимий.

Свети Теоктист починал на 3 септември 467 г. в Юдейската пустиня.

