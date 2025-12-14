Стана ясно кой е новият треньор на Григор Димитров

Най-добрият български тенисист Григор Димитров намери нов треньор след раздялата с Джейми Делгадо. Гришо ще работи с белгиеца Ксавие Малис, съобщава Tenniskafe. Двамата вече работят заедно по време на подготовката на българина за новия сезон, която се провежда в Дубай. 45-годишният Малис е бивш номер 19 в света, като прекрати кариерата си през 2020-а, а в последните 5 години работи като треньор.

Ксавие Малис е новият треньор на Григор Димитров

Ксавие Малис постигна най-добри резултати като треньор при работата си с Алексей Попирин, като му помогна да спечели Мастърса в Синсинати през 2024-та, както и да влезе в топ 25 на света. Това пък донесе номинация на Малис за "Треньор на годината". Малис се раздели с Попирин през март тази година, а после работи за кратко с Талон Грикспор и Инчаокете Бу. Иначе Малис е работил и с тенисистите Рубен Бемелманс и Лойд Харис.

Гришо има 2 победи и 1 загуба срещу новия си треньор

Григор се познава добре с Малис от състезателните години, като двамата имат три мача помежду си в периода 2012 - 2013 с 2:1 победи за българския тенисист. Димитров до голяма степен трябваше принудително да си търси нов треньор, след като Делгадо избра да го напусне, за да започне работа с Джак Дрейпър.

Малис е единствената промяна в щаба на Димитров, като българинът ще продължи да работи с физиотерапевта Марк Бендър и треньора по физическа подготовка Ютака Накамура, които бяха с него и на последния Мастърс в Париж. Първият турнир за Гришо през новия сезон е този от сериите ATP 250 в Бризбън, където е двукратен шампион. В Дубай Григор имаше възможност да тренира и с Яник Синер.

Grigor and Sinner in Dubai starting practicing @GrigorDimitrov pic.twitter.com/ieYFQaSlEN — griglobal 🇧🇬🎾🇺🇸 (@griglobal1) December 14, 2025