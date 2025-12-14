Лидерите в Серия А се издъниха, може да има нов №1

Наполи и Милан стъпиха накриво в двубоите си от 15-ия кръг на Серия А. "Партенопейците" отстъпиха с 0:1 при визитата си на Удинезе. Единственото попадение в срещата реализира Юрген Екеленкамп в 73-тата минута. По-рано през деня "росонерите" завършиха 2:2 срещу Сасуоло. Така грандът от Милано прекъсна серията си от три успеха и събра 32 точки на върха във временното класиране, на 1 точка пред втория Наполи и на 2 пред Интер, който е с мач по-малко.

Наполи загуби от Удинезе

Неаполитанци започнаха активно и можеха да открият резултат с автогол, както и с удар на Ноа Ланг, но Удинезе някак оцеля. Домакините не се смутиха и Ваня Милинкович-Савич отби удар на Юрген Екеленкамп от границата на наказателното поле, след което Николо Заниоло подхвана атака, а бившият футболист на Лудогорец (Разград) Якуб Пьотровски стреля покрай вратата с глава.

Удинезе излезе по-агресивно с подновяването на играта и вкара топката в мрежата, благодарение на слаба намеса на Милинкович-Савич при удар на Бертола от границата на наказателното поле. Топката обаче се отби от Кийнън Дейвис и така влезе във вратата, а той самият се намираше в положение на засада. Минути по-късно нов удар на Пьотровски завърши с удар в долната част на напречната греда, след което топката беше изчистена.

Napoli lose their fourth Serie A match of the season 🤯 pic.twitter.com/GU4ToYzzGo — OneFootball (@OneFootball) December 14, 2025

В 69-ата минута Удинезе видя как още едно тяхно попадение е отменено, след като този път съдиите видяха фаул в атака на Калстрьом срещу Лоботка. Четири минути по-късно Удинезе най-накрая отбеляза гол, който беше потвърден. Юрген Екеленкамп направи сензационно завъртане с топка в крака и с десния крак от границата на наказателното поле не остави шанс на вратаря Милинкович-Савич.

Наполи пропиля невероятна възможност да изравни в 88-ата минута, когато Лоренцо Лука се промъкна от дясно и центрира, но Хьойлунд - загубил равновесие, се спъна и някак си от няколко метра не успя да намери целта.

Милан и Сасуоло не се победиха

В другия мач гостите от Сасуоло взеха аванс в 13-ата минута, когато Исмаел Коне прехвърля вратаря на Милан Майк Менян. Адриен Рабио пропусна възможност за домакините шест минути по-късно, но в 34-ата Давиде Бартесаги реализира първото си попадение в мача, правейки резултата 1:1, след като се възползва от подаване на Рубен Лофтъс-Чийк. Пак Бартесаги беше точен за 2:1 в 47-ата минута, след като беше изведен очи в очи срещу Менян.

Домакините отново пратиха топката в мрежата на Сасуоло в 57-ата минута, но голът не бе зачетен заради нарушение, а десет минути по-късно и Рабио пак не успя да се разпише сред голмайсторите заради отсъдена засада. Изравнителното попадение за гостите беше дело на французина Арман Лориант в 77-ата минута и отново той можеше да донесе успеха за Сасуоло, но удари греда в 89-ата минута.

