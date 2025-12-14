"Булгаргаз" предлага неочаквана промяна в цената на природния газ от Нова година

Държавната компания "Булгаргаз" предлага промяна в цената на природния газ за месец януари 2016 г. - поевтиняване с 3,4 на сто спрямо декември - до цена от 60,95 лева/MWh (лв./мегаватчаса) или 31,16 евро/MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Това става известно от заявление за утвърждаване на цената на природния газ, публикувано на сайта на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Цената на природния газ сега

За сравнение, утвърдената цена на природния газ за месец декември, на която общественият доставчик продава на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, е 63,01 лв./MWh (лв./мегаватчаса) или 32,22 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

Цената на природния газ продължава да пада и на европейските газови борси, като фючърсите се търгуват вече под 27 евро за мегаватчас (MWh) за пръв път от началото на април 2024 г., тъй като очакванията за изобилно предлагане на синьото гориво бяха подсилени и от очаквания за умерено търсене в близко бъдеще.

Подкрепа за падащите цени на синьото гориво в Европа продължава да оказват и надеждите за прекратяване на огъня между Русия и Украйна.

