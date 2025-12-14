Казус в Чикаго: Българщината се превърна в политика с атака срещу консула ни

След възникването на казуса с Малко българско училище (МБУ) в Чикаго, който излезе в информационната сфера заради неговата директорка Живка Бубалова-Петрова, Аctualno.com разговаря с редица представители на българската общност и директори на български неделни училища в Чикаго и от техния разказ изглежда, че казусът има по-дълбоки корени и причини и че проблемът не е само между МБУ и консула. Връзка с партията на Цветан Цветанов "Републиканци за България", черна кампания срещу другите български училища и бизнеси, нарушение както на българското, така и на американското законодателство, обсебване на 24 май, мания за величие, но и отравяне на климата в българската общност - това са само част от твърденията по адрес на Малко българско училище (МБУ) в Чикаго и неговата директорка. А твърденията показват, че не само българският консул е бил обект на нападките на училището, но и защо той е проблем за директорката.

Накратко за казуса и нарушенията

Казусът с МБУ възниква в медийното пространство след сигнал на директорката Петрова срещу дипломатическия представител на страната ни в Чикаго Светослав Станков към Държавния департамент на САЩ и в американската полиция.

Тя получава финансиране съгласно постановление на Министерски съвет номер 90 от 2018 г. за своите училища (общо 3 на брой). По българското законодателство, българските неделни училища трябва да съдействат за авторитета на българската държава и на българските общности зад граница. Сигналите срещу представителя на българската държава и публикациите в социалната мрежа са всичко друго, но не и това. Повече от един представител на местната общност твърди за "отравяне на климата" от МБУ и техният борд.

Сигналите водят до спиране на финансирането на МБУ, а и до ултиматум от министъра на образованието Красимир Вълчев, който заяви, че директорката трябва да си оттегли жалбите и да осигури контрол на българската държава, ако иска осигуряваните от България пари да ѝ бъдат възстановени. Проверката как се харчат такива пари за всички одобрени зад граница училища е рутинна, извършва се във всички български училища и във връзка с делегираните бюджети от държавата. Това потвърдиха пред Actualno.com директорите на български училища в Чикаго, с които се свързахме.

Важно е да се отбележи, че Живка Бубалова-Петрова ръководи освен МБУ още "Малка детска академия Мечо Пух", както и "Малката България", за които доскоро е получавала финансиране от българската държава, като е събирала и такси от родителите. Консулът е установил разминавания и първо проверява един от обектите - "Малка детска академия Мечо Пух", който се намира в дома на въпросната директорка, регистриран е като българско недено училище, но всъщност представява детска градина. Нещо повече - при проверката се установява, че заявените за финансиране пред МОН деца са 21, но присъстват 9 деца от реално заявените. Там са отчетени и още 7 деца, за които не се получава финансиране от България. Въпросът е дали директорката е нарушила законодателството на щата Илинойс, според което максимално допустимият брой деца е 12 в домашни условия, а налични по време на проверката са били общо 16.

Медията ни научи от представител на българската общност в Чикаго, че е имало проблеми около сградата на МБУ, тъй като според разпоредбите на МОН трябва да има определено отстояние от други български училища, но тогава това не е спазено, въпреки че са подадени такива сигнали.

Българската общност категорично подкрепя консула

Общо 25 организации, които на практика предсталяват цялата българска общност в Чикаго, подписаха петиция с която осъдиха нападките срещу българския консул в Чикаго и поведението на МБУ като цяло. С други думи другите български училища нямат проблем с дипломатическия представител на България.

"През последните години наблюдаваме последователни опити българската общност в Чикаго да бъде въвличана в изкуствено създавано напрежение чрез публични обвинения, обидни квалификации и целенасочени атаки срещу Генералното консулство на Република България и неговия ръководител. Тези кампании се разпространяват от отделни лица и организации, които очевидно търсят личен пиар и стремят да задълбочат разделенията в нашата общност. Това не защитава интереса на общността и не помага на децата и семействата ни. Подчертаваме, че нито една организация не може да претендира, че представлява сама по себе си цялата българска общност в Чикаго. Всички ние сме автономни структури - училища, културни центрове, танцови ансамбли, църкви, асоциации - и носим отговорност да пазим доброто име на общността. Огромната част от нас не получаваме държавна субсидия. Заявяваме също, че когато дадена организация получава публично финансиране, тя следва да спазва установените правила за прозрачност, отчетност и контрол при разходването на публичен ресурс. Това е стандарт навсякъде по света, който гарантира доверие, равнопоставеност и не може да бъде изключение", се посочват в петицията.

Всички 25 организации намират за напълно неприемливо използването на правоохранителните органи и медиите за създаване на напрежение и дискредитиране на законни институционални процеси.

Actualno.com се свърза с директорите на знакови български училища там, както и с други представители на българската общност, но някои от тях пожелаха анонимност от страх, защото въпросната директорка и училището "били фактор в Чикаго и никой не искал проблеми".

"Аз нямам нищо против МБУ, с Живка имахме нормални отношния, обаче не знам как ще продължат нещата след като тя знае, че аз съм я подписала тази петиция", каза директорка на българско училище, пожелала анонимност. Тя обаче подчерта, че няма конфликт между консула и останалите български училища. "Петицията беше пожелание каква да бъде българската общност в Чикаго. В началото имаше няколко изречения, че не сме съгласни с обидите и клеветите по отношение на генералния консул и на консулството, което наистина е така", допълни тя.

Пред медията ни застанаха с лицата си Даниела Михайлова, директор на БНУ "Св. София" и Радослав Ставрев от БНУ "Джон Атанасов" в Чикаго.

"На мен ми се обадиха от местния вестник "България сега" и един друг активист от общността", каза Михайлова, като сподели, че ѝ е потърсена сметка дали е подписала тази петиция. "Аз попитах кой им дава право да ме питат дали съм подписала или не. Не защото съм против училището, а тяхното поведение, тяхната остра реакция. Това е възмутително - да напишат доноси до Държания департамент, в американската полиция, ограничителна заповед, като че ли този човек (консултът) ще им навреди физически", коментира Михайлова. Според нея петицията не е никак груба, а напротив културно написана, споменава се защитата срещу консула. "Той никакъв не ми е, но съм възмутена", заяви Михайлова.

"Категорично мога да кажа, че като изключим хората, които са свързани с МБУ и родителите на децата в това училище - общността е много изненадана и всички казват едно - след като получаваш пари, ти имаш отговорности и съответно трябва да предоставиш достъп до контрол", каза Радослав Ставрев който е член на борда на директорите на БНУ "Джон Атанасов".

Той обърна внимание, че консулът е очите и ушите на България в района, за който отговаря. "Не мога да допусна, че някой може да изкара заповед, която да ограничава достъпа на консула до това място. Обикновено тази ограничителна заповед се изважда в случаи, когато има опасения от насилие или саморазправа. Тя е често срещано нещо, когато двама души минават през развод. Да се извади такова нещо срещу консула за мен е честно казано недопустимо", посочи още Ставрев.

Според него в социалните мрежи проблемът се изкарва, че това е лична реакция на консула, но по думите му зад децата и емоцията се крият други неща и се налага безпристрастна проверка. "Самият факт, че всички училища застават зад консула, мисля, че е доста красноречив", смята още Ставрев.

Обсебване на 24 май?

Даниела Михайлова смята, че напрежението между консула и МБУ не е във връзка със спряната субсидия, а е започнало още от самото начало, тъй като от училището са искали да обсебят 24 май, докато дипломатическият ни представител е искал това да бъде празник за цялата българска общност, тъй като преди да дойде Станков в Чикаго от МБУ са провеждали манифестация за 24 май около едно американско училище, понеже дворът му позволявал да се съберат повече хора.

"Те го приеха все едно някой им е отнел нещо тяхно. Започнаха още тогава, има няколко, особено един член на техния борд Бошняков, то няма българин, който да не се възмущава срещу неговото писане срещу консула", каза Михайлов.

Междувременно представителят на БНУ "Джон Атанасов" Радослав Ставрев също смята, че може би напрежението между консула и МБУ е тръгнало от 24 май.

Махайлова обаче не е сигурна дали става въпрос за ревност или по-скоро желание да обсебят всички популярни дейности, характерни за българската общност, като се усъмни, че правят бизнес от това. Тя разказа, че преди МБУ да бъде създадено, е имало 9-10 български учиища и няколко културни организации, между които не е имало противоборство. "Те буквално отровиха климата. Това не е ревност, това е някаква мания за величие", смята Михайлова.

Черна кампания на МБУ

От разговорите ни с директори на неделни училища и представителите на общността в Чикаго разбрахме, че тяхната позиция е следната: МБУ провежда кампания срещу консула Станков, срещу другите български училища, но и срещу българските ресторанти и други български бизнеси. ВерсиятаЛ МБУ заимстват всичко от другите културни организации, правят го на техен терен, а няколко български ресторанти се оплаквали, защото МБУ правели тържества.

Директорката на БНУ "Света София" Даниела Михайлова разказа, че покрай скорошния казус със спряната субсидия, от МБУ са писали мейли до родители да не вярват на никой друг, освен на техния борд. Майка е препратила до нея мейл от МБУ, в който се твърди, че нито едно друго учебно заведение в Чикаго не е лицензирано.

"Знаете, че няма някой да тръгне да търси информацията по сайта на МОН, т.е. така подронват авторитета на всички останали училища", заяви Михайлова.

Това обаче не е бил първият път, в който се прави черна кампания срещу другите български училища в Чикаго.

"Нашето училище е към църква, пишеха преди време, че е отминало времето на училищата към църквите. После училищата не трябвало да се управляват от педагози, а от бизнесмени. Периодично се прави някаква агресивна рекламна кампания, за да се привличат всички деца, всички културни дейности да са при тях", оплаква се още Михайлова.

Друг представител на общността също пожела анонимност, като отбеляза, че МБУ са много силни, но са изиграли много разделителна роля, винаги са имали агресивна политика и са използвали много агресивен език, за да откъснат деца от други училища.

"От доста хора знам, че ако някой каже нещо, макар и малко критично към МБУ - те реагират много остро в социалните мрежи и този човек, който е имал смелостта да заяви такава позиция, бива буквално смачкван. Мисля, че един от техните директори поддържа една група, която има над 30 хил. души, той е много активен, но това, което чувам от много хора, е, че всеки един, осмелил се да каже нещо срещу МБУ, бива букално смазан", посочи Радослав Ставрев от борда на директорите на БНУ "Джон Атанасов".

Ставрев потвърди за черната кампания срещу други училища и даде пример с основоположничката на БНУ "Джон Атанасов" Боянка Иванова, която е разпъната на кръст в социалните мрежи. "Беше обявена за възможно най-черния човек. Кампанията против нея беше много лоша и за съжаление много хора не познават г-жа Иванова, не са запознати колко много тя е направила за българското в чужбина и специално в Чикаго", добави още Ставрев.

Ставрев е на мнение, че в момента такава кампания има срещу консула и той е изкаран най-черният, но Ставрев е категоричен, че българският дипломат просто си е свършил работата.

Връзка с партията на Цветан Цветанов

Директорката на училище "Света София" обаче обърна внимание и на един политически нюанс, като намекна за възможна връзка с партията на Цветан Цветанов и атаките срещу българския консул в Чикаго. Тя обърна внимание, че в борда на МБУ има присъствие на "Републиканци за България", а Actualno.com повери, че финансовият директор на МБУ Любомир Крулев е бил сред учредителите на партията на бившия втори в ГЕРБ.

В местната общност се говори за МБУ като "инкубатор на кадри на "Републиканци за България", като е факт, че финансовият директор на училището Любомир Крюлев е съучредител на партията на Цветан Цветанов.

"Не съм запознат с детайли, но всеки има право да учредява партия, да бъде част от нея. Не мисля, че това е основният проблем. По-скоро за мен е много некоректната кампания, която тече към сегашният консул - г-н Станков. Не е редно това да се случва. Това, което в момента става, е разделяне на общността", каза Радослав Ставрев от ръководството на БНУ "Джон Атанасов".

Източник: Официален сайт на МБУ

Михайлова обърна внимание и на още двама души, които взимат отношение към казуса - бившият консул Иван Анчев и Иво Сиромахов.

На бившия консул това не му било за първи път. Той нападнал Станков още от самото му встъпване в длъжност заради едно намачкано българско знаме на площада в Чикаго, но впоследствие се оказва, че не консулът отговаря за него, а самата американската община.

"Иван Анчев участва в една партия с Цветан Цветанов "Републиканци за България". Иван Анчев тъкмо му беше свършил мандата и изведнъж отиде в тази партия и дръпна тук членове на борда на Живка. Дали той се чувства задължен заради това, че те го подкрепиха в тази партия, не мога да разбера каква е точно причината, но той прави много активна защита на МБУ", заяви Михайлова. Според нея МБУ не харесва Станков, защото той не е аплодирал за всичко МБУ, както е правел Анчев.

"Може би, защото и МБУ са имали много голяма подкрепа от предишния консул, г-н Иван Анчев, който е чудесен човек и всички много го уважаваме. Той определено е ангажиран с МБУ и ги защитава много, може би на тях това им липсва, че нямат вече тази връзка, която са имали преди и от тази гледна точка не им харесва, че г-н Станков им е потърсил сметка, но аз лично мисля, че той си е свършил работата така, както трябва да бъде. Става въпрос за държавен ресурс", смята Радослав Ставрев от БНУ "Джон Атанасов.

Любопитно в биографията на Анчев е, че от 2012 до 2016 г. е задграничен представител на българското МВР за САЩ и че той е назначен за такъв във времето, когато Цветан Цветанов все още е министър на вътрешните работи от ГЕРБ.

Друга връзка на Цветанов с това училище в Чикаго - той прави призив през 2017 г. да се дарява за него. Примери: ТУК и ТУК!

Незапознатите хора и защитата на МБУ в социалните мрежи

Директорката на БНУ "Света София" обаче се чуди защо Иво Сиромахов взима отношение по казуса, тъй като според нея той, както и други хора от България, които реагиарт, не са запознати. Медията ни обаче получи информация, че Сиромахов ще представи своята нова книга именно в МБУ в Чикаго, като дори има обща снимка в социалните мрежи с въпросната директорка, но и желанието му е да прибере консула Станков в България, се вижда от негови статуси във "Фейсбук".

Прави впечатление, че и други български инфлуенсъри се ангажират с казуса и защитават МБУ.

Радослав Ставрев също се чуди на реакцията на Иво Сиромахов, но донякъде разбира, че тенденцията е да се откриват училища, а не да се закриват. "Но хора, които не са на място, не са запознати в детайлите, виждат само една част от картината", смята представителят на ръководството на БНУ "Джон Атанасов".

Източник: Снимка на екрана "Фейсбук" Иво Сиромахов, в който той коментира казуса и обещава, че ще "доведе консула в България".

Време ли е за смирение?

Дали е време за смирение, какво е решението на казуса? Директорка на училище, която пожела анонимност, за да говори с Actualno.com, прогнозира, че "много трудно ще се извинят" от МБУ. "Те там си имат голям борд, трябва да се вземе колективно решение", смята тя.

"Трудно мога да кажа какво да е решението, защото много умни глави мислят какво да е то в момента, не знам, аз четох, че министърът казва, че те тябва да си оттеглят обвиненията. Това работи срещу самата държава", каза Михайлова и смята това за разумно.

Да, ама не. Въпросното училище обвинява всички, но не и себе си. На официалната му страница в интернет има отворено писмо, в което забележете с червени и главни букви обвиняват българския консул в разединение на българската общност, при положение, че има специална петиция (за нея стана въпрос по-горе в текста), която осъжда предизвиканото разединение.

Източник: Екранна снимка сайт МБУ

Радослав Ставрев обаче представи една малко нестандартна идея - да се преразгледа политиката на финансиране на неделни училища, за да се избегнат такива проблеми. Според него тази субсидия трябва или да се намали, или да се премахне, защото хората в САЩ имат по-висок стандарт на живот и биха могли да си позволят по-високи такси, а парите биха могли да се използват за отопление в училища в България, където децата например стоят на студено.

"Честно да ви кажа, че когато преди много години имаше само две училища - нещата вървяха по друг начин. Учителите работеха без пари. Това беше на доброволни начела, родителите плащаха такси и с това се покриваше наема. Обаче откакто се издейства това финансиране започна роенето на български училища, което стана като един вид бизнес и много учители, които работят в някое училища, открадват определен брой деца", коментира Ставрев.