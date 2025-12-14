Арменският премиер стана "влогър" в Москва: кара колело и се снима пред сградата на ФСБ (ВИДЕО)

Арменският премиер Никол Пашинян продължава да документира пътуването си до Москва, да се радва на "перфектното време" и да кара колело из руската столица. Изглежда, че той сериозно обмисля кариера като влогър, така популярна в последните години. В свое видео Пашинян се похвали, че е изминал 26 километра с велосипеда си. В четвъртък пък публикува видеоклип с гледка към сградата на Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Руската федерация.

🚲 Pashinyan rides a bike around Moscow: the weather is "perfect"



Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan continues documenting his trip to Moscow. It seems he is seriously considering a career as a blogger.



According to Pashinyan, he rode 26 kilometers on his bike.



Пътуването на Пашинян: не успя да кацне в Москва заради дронове

Припомняме обаче, че визитата му в Русия не тръгна никак добре. Самолетът на арменския премиер не можа да кацне в Москва поради украинска атака с дронове, която затвори летищата на руската столица на 11 декември. Самолетът кацна в Санкт Петербург, след като чака в продължение на час за разрешение. Всички летища на московския въздушен център - Шереметиево, Домодедово, Внуково, Жуковски - не приемаха и не изпращаха полети. Над Московска област са били свалени 40 дрона, а от тях 32 над самата столица, твърдеше тогава руското военно министерство. Местни жители съобщиха за експлозии.

Общо над Русия са били свалени 287 дрона в периода от 23:00 часа на 10 декември до 7:00 часа на 11 декември московско време.

Самолетът на Пашинян кръжал над Тверска област почти час, чакайки разрешение за кацане, но така и не го получил. В крайна сметка самолетът се насочил към Санкт Петербург, където кацнал около един часа сутринта на летище Пулково, пише news.am.

Отношенията на Армения с Русия са обтегнати

Пашинян летеше за Москва, за да участва в заседание на Междуправителствения съвет на Евразийския икономически съюз.

Армения и Русия са в обтегнати отношения след есента на 2023 г., когато руските "миротворци" в анклава Нагорни Карабах, населен с етнически арменци, не сториха нищо, когато армията на Азербайджан нахлу и присъедини територията в рамките на страната. Като резултат от това Ереван укрепи връзките си с ЕС и се насочи по дългия път на евроинтеграция, обявявайки, че е готов да напусне ключови съюзи от руската орбита.