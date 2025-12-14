3 мощни практики, които привличат положителни вибрации

Енергията ни е много разпръсната, но твърдо вярвам, че заедно можем да повишим вибрациите на планетата. Дори най-щастливите и здрави хора понякога имат естествен негативизъм. Ето защо е важно да работим върху позитивен поглед върху света всеки ден.

Ето три мощни практики, които ще увеличат позитивността в живота ви!

Пречистете енергията си

Един от начините за постигане на спокойно състояние на битието и пречистване на енергията е чрез йога. Кундалини ни учи, че йога работи далеч отвъд границите на подобряване на физическото ни тяло, прочистване на енергийното ни тяло и позволяване на жизнената енергия да тече свободно през чакра системата.

Една от най-добрите техники за успокояване е техника, наречена „Алтернативно дишане през ноздри“...

Анулома вилома

Седнете изправени, изправете гръбнака си, опирайте ръцете си на бедрата, с длани нагоре.

Вдишайте няколко пъти.

Вдишайте през двете ноздри, след което натиснете лявата ноздра с лявата си ръка.

Издишайте бавно през дясната ноздра.

Отпуснете лявата си ръка и вдишайте през двете ноздри.

Вдигнете десния си палец и затворете дясната си ноздра.

Издишайте бавно през лявата си ноздра, след това отпуснете дясната си ръка и вдишайте през двете ноздри.

Повторете до 12 вдишвания (6 от всяка страна), като се стремите да удължите всяко издишване, докато стане два пъти по-дълго от вдишването.

Просто бъди светлината.

Въпреки човешката еволюция, все още сме свидетели на екстремно насилие, политическа корупция и бедност редовно. Единственият лек за всяка омраза и страх е любовта.

По-долу е дадено чудесно упражнение за визуализация, което използва силата на любовта и светлината, за да ви предпази от тъмнината в света...

Визуализация – наметало

Седнете изправени, с изправен гръбнак и затворени очи.

Представете си стълб от светлина – енергия над вас и почувствайте как той тече през коронната чакра на главата ви.

Представете си лъчи, разпространяващи се през гръбначния ви стълб и изпълващи всички клетки в тялото ви.

След това си представете как лъчите се разширяват отвъд физическото ви тяло и създават около вас мантия от светлина.

Нека тази мантия ви предпази от суровостта на външния свят, като по този начин поддържа вътрешна хармония.

Заедно с истината

Всички ние имаме свой вътрешен духовен учител! Нашият сатгуру е нашата северна звезда, която ни води в ежедневието ни.

Когато истински се вслушаме в този скрит глас, той може да ни отведе до истинското ни автентично аз. Можете да практикувате тази мудра , за да почетете светлината във вас и светлината в другите.

Намасте Мудра

Поставете дланите си в средата на гърдите си, с пръсти, насочени нагоре, и затворете очи.

Посветете това движение на себе си, като кажете поздрава „Намасте“, което означава „Покланям ти се“.

Посвещавате този символ на мир и хармония на вашия вътрешен духовен учител или на светлината в сърцето си.

Предложете го на други, в час по йога или другаде, за да отпразнувате светлината в сърцата им и по този начин да насърчите състраданието и хармоничните взаимоотношения.

Приемете една (или и трите!) от тези практики и станете носител на светлина в този свят. Нека всички ваши вибрации бъдат положителни!