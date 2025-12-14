Везенков избухна в Гърция с нов силен мач за Олимпиакос

Голямата баскетболна звезда на България Александър Везенков изигра силен мач за Олимпиакос, за да изведе тима до победата над Перистери със 105:62 в среща от 10-ия кръг на гръцкото елитно първенство по баскетбол. Българският състезател, който стартира като титуляр, прекара общо малко над 23 минути на паркета, като се отчете с 23 точки, 11 борби, 2 асистенции и 1 чадър.

Везенков MVP за Олимпиакос срещу Перистери

С представянето си Везенков оформи коефициент на полезно действие от 22, което му донесе и приза за най-полезен играч в мача (MVP). Тимът на Перистери се задържа в мача в първите 10 минути, но след това започна да изостава, като на почивката разликата бе 50-35 в полза на Олимпиакос. В края на срещата Олимпиакос само увеличаваше аванса си, като накрая спечели с 43 точки разлика.

Сега за Александър Везенков и съотборниците му предстоят два мача от Евролигата, като на 16 декември Олимпиакос приема Валенсия, а три дни по-късно ще бъде домакин на АСВЕЛ Лион-Вильорбан. На 21 декември Олимпиакос ще посрещне Колосос Родос в следващия кръг на гръцкия шампионат.

