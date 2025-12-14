Сити громи с познатия герой, катастрофа за Тотнъм и куриозен автогол в дерби: Резултати от Висшата лига

Манчестър Сити постигна категоричен успех с 3:0 над Кристъл Палас при визитата си в двубой от 16-ия кръг на Висшата лига. На "Селхърст Парк" голмайсторът на първенството Ерлинг Холанд заби две попадения, а Фил Фоудън добави едно. "Гражданите" са втори в класирането с 34 точки - с 2 зад лидера Арсенал. "Орлите", които изтърваха доста положения, са пети с 26 точки.

Сити бие, Тотнъм се излага

Междувременно Тотнъм катастрофира като гост срещу Нотингам Форест и загуби с 0:3. Калъм Хъдсън-Одой откри резултата в 28-ата минута. В началото на втората част крилото повтори комбинацията си с Ибрахим Сангаре. В 79-ата минута двамата размениха ролите си, за да може котдивоарският халф също да реализира. Форест събра 18 точки, с които излезе на 16-о място. "Шпорите" са 11-и с 22 пункта.

Североизточното дерби между Съндърланд и Нюкасъл пък бе решено от майсторски автогол. На „Стейдиъм ъф Лайт“ Ник Волтемаде прати топката в собствената си врата в 46-ата минута. Таранът опита да изчисти в корнер, но реализира по впечатляващ начин с помощта на напречния стълб. „Черните котки“ събраха 26 точки на шестото място, докато „свраките“ заемат 12-ата позиция с 22 пункта.

Резултати от Висшата лига

Кристъл Палас - Манчестър Сити - 0:3

Нотингам Форест - Тотнъм - 3:0

Съндърланд - Нюкасъл - 1:0

Уест Хям - Астън Вила - 2:3

по-късно днес:

Брентфорд - Лийдс

в понеделник:

Манчестър Юнайтед - Борнемут

от събота:

Бърнли - Фулъм - 2:3

Челси - Евертън - 2:0

Ливърпул - Брайтън - 2:0

Арсенал - Уулвърхемптън - 2:1