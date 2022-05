Научете тези изрази на английски за лесно настаняване в хотела

Предстои ви пътуване в чужбина, а не сте уверени в знанията си по чужд език. Не се притеснявайте. Ето няколко основни изрази на английски език, които ще ви помогнат при настаняване в хотел.

Въпроси, които може да чуете:

1. Do you have a reservation?

Имате ли резервация?



2. May I have your name, please?

Как е името ви, моля?



3.How long will you be staying?

За колко време ще се настаните?



4. Could I see your ID, please?

Може ли вашият документ за самоличност?



5. How many guests are with you?

Колко души има с вас?



6. Could you please fill out this form?

Бихте ли попълнили този формуляр?



7. Do you need help with your bags?

Нуждаете ли се от помощ с багажа?



8. Are you familiar with Paris?

Познавате ли Париж?



9. Is there anything else we can help you with?

Може ли да направим още нещо за вас?

10 изречения, които може да чуете:

1. I’m sorry, we don’t have any rooms available.

За съжаление нямаме свободни стаи.



2. Your room is on the second floor.

Стаята ви е на втория етаж.



3. Your room number is 901.

Стаята ви е номер 901.



4. Sorry, pets are not allowed.

Съжалявам, не приемаме домашни любимци.



5. Sorry, smoking is not allowed.

Съжалявам, но тук не се пуши.



6. Please sign your name here.

Моля, подпишете се тук.



7. Here is your key.

Ето вашия ключ.



8. There is a restaurant on the ground floor.

На приземния етаж има ресторант.



9. More fresh towels are available at the front desk.

Още чисти хавлии може да получите от рецепцията.

10. Thank you for staying with us!

Благодарим ви, че сте наши гости!

На Рецепцията:

1. I’d like a room for 2 nights, please?

Бихме искали стая за 2 нощувки, моля.



2. Can I see the room, please?

Може ли да видя стаята?



3. Do you have a room with a bath?

Имате ли стая с вана?



4. What time is breakfast?

В колко часа е закуската?



5. Where’s the restaurant?

Къде е ресторантът?



6. What time is check out?

В колко часа се освобождава стаята?



7. Are there any laundry facilities?

Предлага ли се услугата пране?

Въпроси, които може да зададете:

1. Do you have any rooms available for (the seventeenth of April)?

Имате ли свободни стаи за 17-ти април?

2. Is breakfast included?

Закуската включена ли е в цената?



3. Does the room have air-conditioning?

В стаята има ли климатик?



4. When can I check-in?

Кога мога да се настаня?

5. Can someone help me with my bags?

Може ли някой да ми помогне с чантите?



6. Could I have a wake-up call at (seven o’clock), please?

Може ли да ме събудите в 7 часа?



7. Is there an airport shuttle bus?

Има ли шатъл за летището?



8. Could we please check-out a little late, at (one o’clock)?

Може ли да освободим стаята малко по-късно, към 1 часа?

Може да кажете:

1. I’d like to book a room, please.

Искам да направя резервация за стая, моля.



2. I’d like a single room, please.

Бих искал единична стая.



3. I’d like a double room, please.

Бих искал двойна стая.



4. The room is too noisy.

Стаята е прекалено шумна.



5. I would like to change my room.

Искам да сменя стаята си.



6. We need (housekeeping service), please.

Имаме нужда от камериерско почистване, моля.



7. We’d like to stay for an extra day.

Бихме искали да останем още един ден.



8. I’ve lost my room key.

Изгубих ключа за стаята.



9. We’re checking out now.

Освобождаваме стаята.



10. We really enjoyed our stay.

Престоят наистина ни хареса.