Стихотворение на деня, 18 февруари, от Радой Ралин

"Настроение" Когато здрач кафявоалензасипе този чезнещ град,той се превръща в нереален,за миг забравил своя глад. Навлиза в улицата главна,напук на свойта нищетаи всеки опит е сподавенза малко женска красота. Безпомощните електрикипак симулират тържество.Но всеки вече тук е свикналда бъде тъжно същество. И аз с приятели се скитам,налучквам техния кураж,опитвам да обхвана в ритъмзвука на вялия пейзаж. Накрая всичко свършва в скука.Един часовник градски бий.Понесъл по невинна клюкасе връща всеки, за да спи. И в този мрак провинциаленаз лягам в тесния креват,със сън наивно-социаленнасищам младия си глад.Радой Ралин