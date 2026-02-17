Само успешните хора слагат това под възглавницата си

Много хора намират начин да настроят подсъзнанието си към изобилие с помощта на предмети от изобилието. Чаена лъжичка, която сме свикнали да виждаме само в кухнята, се разглежда в езотериката като инструмент, който може да „загребе“ енергията на благополучието.

В народните вярвания лъжицата винаги се е считала за символ на благополучие - празна лъжица означава глад, а пълна - богатство. Ритуал с лъжица под възглавницата е позволявал на човек да се „свърже“ с енергията на парите.

Вярвало се е, че след като човек преспи с лъжица под възглавницата ще получи намек от предците си или неочаквана печалба оттам, откъдето не го очаква.

Лъжица под възглавницата - древен ритуал за привличане на пари

За да даде резултат този ритуал, трябва да се спазват строги правила. Използвайте лъжица от сребро или стомана. Среброто се смята за „чист“ метал, който прогонва бедността. Ако нямате сребърна лъжица, най-добре е да използвате стоманена. Лъжицата трябва да е „лична“. Тоест, трябва да бъде закупена самостоятелно или подарена от човек с чисти мисли.

Преди да се постави лъжица под главата, тя се измиваше три пъти със светена или течаща вода с изричане на думите: „Водата отмива мръсотията, лъжица пълни съдбата.“

Лъжицата се поставя с „черпака“ нагоре. Вярвало се е, че по този начин тя ще може да „събере“ целия позитив и полза, които ще дойдат при човек насън.

Дръжката на лъжицата трябва да сочи към горната част на леглото, ако искате да получите неочаквана печалба или бонус. Ако дръжката сочи към краката, това вещае постепенно натрупване. Лъжицата, поставена точно под средната част на възглавницата, помага за балансиране на финансовите потоци.

На сутринта лъжицата трябва да се сложи в захарница или в купа с мед и да остане там през целия ден.

Също така нашите предци са вярвали в определени поверия, свързани с лъжицата. Ако случайно сложите допълнителна лъжица на масата, очаквайте гост с добри финансови новини.

Нашите предци също така са слагали сребърни чаени лъжички под възглавницата, за да прогонят тревогите за бедност по време на сън. Медни лъжици за привличане на малки, но чести доходи, а железни - за стабилност.

Вярва се, че ако лъжица падне на пода, ще срещнете жена, която ще донесе новини за разходи или печалби (в зависимост от това как е паднала).

Даването на сребърна лъжичка за първото зъбче на детето не е просто традиция, а пожелание за богат и спокоен живот.

