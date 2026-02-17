Прогноза за времето - 18 февруари 2026 г. (сряда)

През нощта ще бъде облачно, в по-голямата част от страната с валежи от сняг. В Дунавската равнина на много места ще има условия за виелици и навявания. В Източна България валежите ще са от дъжд и в североизточните райони ще се образуват поледици. С понижението на температурите и там дъждът ще премине в сняг. Утре от запад валежите ще спират, след обяд и облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно слънчево. Ще е ветровито с умерен и силен северозападен вятър. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, а максималните – между 2° и 7°. В София минимална - около минус 1°, максимална - около 3°.

Атмосферното налягане ще се повишава и ще се доближи до средното за месеца, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Сняг в планините

В планините ще бъде облачно със снеговалежи. На места валежите ще са значителни по количество и ще се образува нова снежна покривка. Ще духа бурен и ураганен северозападен вятър, по проходите ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 5°, на 2000 метра – около минус 9°.

Дъжд по морето

По Черноморието ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, които сутринта ще преминават в сняг. Главно по северното крайбрежие ще има условия за поледици. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще са 4°-5°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: НИМХ