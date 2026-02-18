Реал Мадрид си го върна на Моуриньо: Винисиус с красив гол и нов скандал в Шампионска лига (РЕЗУЛТАТИ)

В един от късните мачове в първия ден на плейофните мачове от Шампионската лига Бенфика прие Реал Мадрид в Португалия за втори път в рамките на 20 дни. В първия "лисабонските орли" извадиха "кралете" от топ 8 на основната фаза на турнира, с което им отнеха правото на директно участие на 1/8-финал. В своеобразния реванш днес, на 17 февруари, Реал Мадрид взе своето и е с аванс от 1 гол преди реванша на "Сантиаго Бернабеу". Срещата завърши при резултат 1:0 в полза на "кралете".

Първото полувреме протече по вкуса на Жозе Моуриньо

През първото полувреме Бенфика започна по-силно, но доминацията на домакините трая едва 7-8 минути. Реал Мадрид показа класата си и взе инициативата в свои ръце. Цялата първа част сякаш мина по вкуса на Жозе Моуриньо. Бенфика беше безгрешен в защита, Трубин отново беше горей за "лисабонските орли", но този път на вратата. И така двата отбора запазиха нулите до почивката.

Винисиус Жуниор вкара страхотен гол, но отново се забърка в скандал

Второто полувреме започна с натиск на Реал Мадрид. "Кралете" изглеждаха сякаш мачът изобщо не е спиран за почивка. И само 5 минути след подновяването на играта те поведоха. Винисиус Жуниор влезе навътре и с удар по диагонала около границата на наказателното поле откри резултата. Но точно преди Бенфика да поднови мача от центъра, Вини стана обект на нов скандал. Младият Джанлука Престиани повдигна фланелката над устата си и каза нещо на Винисиус.

Жозе Моуриньо беше изгонен

Според бразилската суперзвезда 20-годишният аржентинец го е обиждал на расистка основа. Естествено, по време на двубоя нямаше как това да се докаже и Престиани се измъкна без последствия. И все пак неговите действия успяха да накъсат играта. До края на редовните 90 минути станахме свидетели на няколко прекъсвания и множество жълти картони, като Жозе Моуриньо дори беше изгонен от главния съдия. Добавеното време на двубоя беше цели 12 минути, но те не стигнаха на Бенфика да направи чудо. Така Реал Мадрид влиза в реванша с един гол аванс, след като победи "лисабонските орли" с 1:0.

Резултати от Шампионска лига - 17.02.2026 г.

Галатасарай 5:2 Ювентус

Борусия Дортмунд 2:0 Аталанта

Монако 2:3 ПСЖ

