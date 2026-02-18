Спорт:

Ас на Левски иска да играе със звезда на ЦСКА?

18 февруари 2026, 0:30 часа 179 прочитания 0 коментара

Един от най-важните играчи за Левски от началото на сезона е взел важно решение за футболното си бъдеще. Това твърди специализираният сайт „Griffe2foot“. Порталът е запознат и следи изкъсо африканския футбол и според информациите, защитникът Оливер Камдем е избрал да играе за националния отбор на Камерун. Той е роден в Марсилия и има френски паспорт, но разполага и с камерунско гражданство, тъй като родителите му са от там.

Оливер Камдем е изиграл 15 мача, в които е дал 2 асистенции

Оливер Камдем пристигна в Левски през зимата на 2025 г. от Локомотив Пловдив срещу 75 000 евро. От началото на сезона защитникът е записал 15 мача за „сините“ в Първа лига, като е дал 2 асистенции в тях. Той започва кариерата си като младеж в Олимпик Марсилия, след което преминава през Ер Бел и Клермон, където дебютира в мъжкия футбол. През юли 2023 г. остава свободен агент, а 2 месеца по-късно е привлечен от Локомотив Пловдив.

Джеймс Ето‘о също е национал на Камерун

Според сайта Камдем ще бъде интересна опция за новия треньор на Камерун Давид Пагу, който смени Марк Брис на 1 декември 2025 г. За „непобедимите лъвове“ вече е дебютирал и един от основните футболисти на ЦСКА през сезона – Джеймс Ето‘о. Така евентуално играчите на вечните съперници могат да се съберат и да загърбят клубните си различия в името на родината си.

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
