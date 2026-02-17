"Украинците никога няма да простят това": Зеленски се противопостави на Тръмп за Донбас

Украинският народ би отхвърлил мирно споразумение, което включва едностранно оттегляне на Украйна от източния Донбас и предаването му на Русия. Това заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за Axios във вторник. Докато Зеленски говореше пред Axios, украински и руски преговарящи се срещаха за трети кръг от директни преговори в Женева. Основният препъникамък е контролът над Донбас, около 10% от който все още е в украински ръце.

Зеленски заяви, че американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са му казали, че Русия искрено иска да сложи край на войната и че той трябва да се координира със собствения си преговарящ екип на тази основа преди преговорите.

Натсикът на Тръмп към Украйна

Но Зеленски ясно заяви, че е много по-песимистичен. Той също така посъветва Уиткоф и Къшнър да не се опитват да го принуждават да продава визия за мир, която собственият му народ би възприел като „неуспешна история“. Зеленски заяви, че е „несправедливо“ президентът Тръмп публично да призовава Украйна, а не Русия, да прави отстъпки за мир. Той твърди, че макар за Тръмп да е по-лесно да окаже натиск върху Украйна, отколкото върху много по-голямата Русия, начинът за създаване на траен мир не е „да се даде победа“ на руския президент Владимир Путин.

Тръмп на два пъти заяви през последните дни, че отговорността да направи отстъпки е на Зеленски. „Надявам се, че това е просто негова тактика, а не решение“, каза Зеленски пред Axios. Той също така благодари на Тръмп за усилията му за постигане на мир и каза, че разговорите му с Къшнър и Уиткоф не включват натиск, какъвто Тръмп използва публично. „Ние се уважаваме взаимно“, каза той, добавяйки, че „не е човек“, който лесно се поддава на натиск.

Зеленски повтори, че най-добрият начин за постигане на пробив за територията е Путин да се срещне с него лице в лице. Той каза, че е предал на екипа си да повдигне въпроса за бъдеща среща на ниво лидер в Женева. По-рано американските посредници предложиха украинските сили да се изтеглят от частите на Донбас, които в момента държат, и да позволят на тази област да се превърне в демилитаризирана „свободна икономическа зона“. Вашингтон обаче не е взел позиция по въпроса коя държава ще има суверенитет там.

Зеленски е готов да обсъди изтегляне на войските, но призова Москва да изтегли войските си на еквивалентно разстояние и отхвърли претенцията на Русия за суверенитет над зоната. Зеленски твърди, че във втория кръг от преговорите руските представители са обещали да се консултират с Москва и да се върнат с подробна позиция по териториалния въпрос.

"Хората никога няма да простят това"

В 37-минутно телефонно интервю с Axios, Зеленски отбелязва, че Вашингтон и Киев са се съгласили, че всяка сделка трябва да бъде представена на украинския народ чрез референдум. Ако тази сделка включва просто изтегляне на украинската страна от Донбас – жертвайки суверенитета и гражданството на хората, които живеят там – той смята, че тя ще бъде отхвърлена.

„Емоционално, хората никога няма да простят това. Никога. Те няма да простят... на мен, те просто няма да простят “, каза Зеленски, добавяйки, че украинците „не могат да разберат защо“ ще бъдат помолени да се откажат от допълнителни територии. „Това е част от нашата страна, всички тези граждани, знамето, земята“, каза Зеленски.

В същото време, ако сделката просто замрази настоящите бойни линии в Донбас, какъвто е планът в два други региона, където Русия държи територия, Зеленски смята, че украинският народ би я приел. „Мисля, че ако включим в документа... че оставаме там, където си оставаме на линията на контакт, мисля, че хората ще подкрепят това на референдум. Това е моето мнение“, обясни той.

Но Русия настоява, че ще завземе целия Донбас или чрез преговори, или със сила. Предвид промяната в ръководството, Зеленски се притеснява, че руската делегация ще се опита да превърне преговорите в повод да спечели повече време за Русия на бойното поле. Той отбеляза също, че подобно на Путин, Медински обича да философства за „историческите корени“ на войната. „Нямаме време за всички тези глупости. Така че трябва да решим и да завършим войната“, каза Зеленски.

Въпреки че политическият диалог напредва бавно, Зеленски заяви, че военните преговори с Русия в Абу Даби са били по-продуктивни. Страните до голяма степен се споразумяха за ръководен от САЩ механизъм за наблюдение на прекратяването на огъня с помощта на дронове, ако такова бъде постигнато, каза той. Но докато Украйна също иска участието на европейски страни, руснаците са против.

Докато военната група Русия-Украйна продължи да постига напредък в преговорите в Женева във вторник, преговорите в политическата група бяха „заседнали“, съобщиха двама запознати източници. Източниците твърдят, че това се дължи на позициите, представени от Медински.

Един от източниците каза още, че руснаците са се оплакали от последните публични изявления на Зеленски и твърдят, че украинският президент не е преговарял сериозно, а по-скоро се е опитвал да повиши популярността си в страната преди евентуални избори.

През септември Зеленски заяви пред Axios , че след като войната приключи, ще се оттегли от политиката. Но в интервюто пред американското издание той намекна, че евентуални избори може да се проведат по време на бъдещо крехко прекратяване на огъня и че може да се кандидатира в такъв сценарий. „Ще зависи от хората. Ще видим какво искат“, обясни той.

Зеленски отбеляза също, че засега Русия се е съгласила само на еднодневно прекратяване на огъня, за да може Украйна да организира и проведе национални избори, а не на 60-те дни, които Зеленски смята, че са необходими. Той видя руската позиция като абсурдна и евентуален индикатор, че Москва не е готова за истински мир. Очаква се тристранните преговори в Женева да продължат в сряда.