Двойно наказание за Ювентус: шефове са глобени след съдийската тесла

В събота, на 14 февруари, се изигра Дербито на Италия. Безспорно най-вълнуващият сблъсък от 25-тия кръг на Серия А както за пристрастните фенове, така и за неутралните зрители. Интер победи Ювентус като домакин с 3:2, а освен за почитателите на футбола, срещата беше важна и за класирането в италианското първенство. В този мач имаше и един спорен момент, който не остана единственото нещастие за Ювентус, свързано с този двубой.

Пиер Калюлю бе неправилно изгонен

В 42-рата минута, при резултат 1:1 защитникът на „старата госпожа“ Пиер Калюлю получи втори жълт и съответно червен картон. Той беше за задържане срещу Алесандро Бастони, който започваше контраатака за „нерадзурите“. Асоциацията на съдиите в Италия призна, че Бастони е симулирал и Калюлю е неправилно изгонен, но въпреки това французинът ще изтърпи наказанието си от един мач. Никой не знае дали мачът щеше да има различен краен резултат, ако Ювентус го беше завършил с 11 футболисти на терена, но кошмарът за „бианконерите“ не приключи след загубата.

Директори на Ювентус са наказани до 27 февруари и 31 март

Директорите на Ювентус Дамиен Комоли и Джорджо Киелини са получили доста сериозни наказания след скандалите покрай изгонването на Калюлю. Двамата показаха нрава си, като влязоха в директна конфронтация с рефера Федерико ла Пена. Това се случи в тунела на „Джузепе Меаца“ след края на първото полувреме. По-сериозна е санкцията на Комоли, който е глобен с 15 000 евро и си издейства забрана до края на март. Киелини ще бъде наказан до 27 февруари.

