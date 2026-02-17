„Левски и корените на свободата“ разказва за Апостола: Среща с автора на книгата Ивайло Кючуков (ВИДЕО)

В "Студио Actualno" посрещаме Ивайло Кючуков, автор на новата детска книга, посветена на Апостола на свободата Васил Левски.

„Левски и корените на свободата“ е книга за човека зад легендата. За Васил Левски не само като Апостол, а като син, брат и дете, израснало в семейство с дълбоки ценности, силен дух и морални устои.

Kнигата насочва поглед към корените – към дома, възпитанието и примера, които изграждат личността на Левски и го превръщат в символ на свобода, чест и саможертва. Чрез живи сцени и достъпен разказ се представя ролята на родителите, братята и сестрата, на уроците за честен труд, състраданието, смелостта и отговорността.

Книгата е подходяща както за деца, така и за възрастни – за семейно четене, за разговори между родители и деца, както и за образователна среда. Тя поставя важния въпрос не само кой е бил Левски, а защо е станал такъв. Представянето на книгата ще се състои в София на 18 февруари, от 18:37 ч. в Съюз на архитектите в България на ул. "Кракра" 11, зала 2.

Автор на „Левски и корените на свободата“ е Ивайло Кючуков – съавтор на детската поредица „Разкажи ми за“, посветена на българската история и най-значимите ѝ личности. „Левски и корените на свободата“ е покана за среща – с историята, с паметта и с онова, което ни изгражда като хора.

Защото всяка история започва от семейството.

Повече вижте в интервюто с водещ Мирослав Димитров.