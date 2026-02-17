Жалко: Александра Фейгин отпадна от Зимните Олимпйски игри

Днес, на 17 февруари, имахме възможността да наблюдаваме най-добрата ни фигуристка Александра Фейгин на Зимните Олимпийски игри в Милано/Кортина. Тя излезе на леда трета от втората подред група на кратката програма. Фейгин се представи изключително достойно, след като първите ѝ два елемента бяха безупречни, но нататък тя сякаш загуби концентрация. Въпреки добрия край на съчетанието, тя не получи много добър резултат и отпадна от волната програма.

Александра Фейгин се представи изключително достойното, но за жалост отпадна от Зимните Олимпийски игри в Милано/Кортина. На представителката на България във фигурното пързаляне не ѝ достигнаха около 5 точки, за да влезе в групата, която ще участва във волната програма. Самата Фейгин беше наясно с позицията, в която се намира и това си пролича в интервюто ѝ точно след като получи резултата.

Александра Фейгин: „Винаги има къде да надградиш“

Ето какво каза Александр Фейгин: „Много съм строга към себе си. На първата Олимпиада е по-леко. Сега вече има очаквания, които тежат и допринасят за напрежението. Цялата зала е пълна, която е страхотно. Не мисля, че шансовете ми за участие във волната програма са големи. Не мисля, че оценките са достатъчно високи. Винаги има къде да надградиш. Имам планове за бъдещето, но няма да ги казвам. Ще видим дали ще продължа да бъда на леда. Предполагам, че да“.

