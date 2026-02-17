Уличиха висш американски дипломат в контакти с Епстийн, намесиха и името на Тръмп

Томас Барак, който в момента е посланик на САЩ в Турция и специален пратеник за Сирия, е поддържал редовен и близък контакт с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн в продължение на години след признанието на Епстийн за виновен през 2008 г. Това показва анализ на Си Би Ес, базиран на новопубликувани документи от Министерството на правосъдието на САЩ, цитирани от БГНЕС.

Анализът, изграден върху над 100 текстови съобщения и имейл кореспонденции от разсекретени материали по т.нар. „досиета Епстийн“, поставя Барак сред кръга от богати и влиятелни личности, които са запазили социални и професионални връзки с Епстийн, въпреки че криминалното му минало е било публично известно. Си Би Ес уточнява, че няма доказателства Барак да е участвал или да е знаел за продължаваща престъпна дейност на Епстийн.

Барак, на 78 години, е милиардер, роден в Калифорния, и основател на Colony Capital – инвестиционен фонд в сферата на недвижимите имоти. Той е сред най-близките приятели и политически съюзници на президента Доналд Тръмп, оглавявал е инаугурацията му през 2017 г. и е бил старши съветник в кампанията му през 2016 г. Тръмп го номинира за посланик в Турция през декември 2024 г., а Сенатът го утвърди през април 2025 г. с 60 гласа „за“ срещу 36 „против“. Барак връчи акредитивните си писма на турския президент Реджеп Тайип Ердоган на 14 май, след което бе назначен и за специален пратеник за Сирия.

Двойната му роля му дава необичайно пряк достъп до Тръмп по въпросите на отношенията между САЩ и Турция и политиката към Сирия – регион, в който Турция има сериозно военно и политическо влияние след падането на режима на Башар Асад.

Какво показват документите?

През септември 2009 г., месеци след освобождаването на Епстийн от затвора в окръг Палм Бийч след присъдата му за склоняване на непълнолетна към проституция, Барак му пише: „Мисля за теб, надявам се, че си добре и че животът отново е спокоен.“ Според Си Би Ес това съобщение поставя началото на продължителен период на редовен контакт между двамата.

В следващите години документите показват, че Епстийн е съдействал за запознаването на Барак с известни личности, сред които изпълнителният директор на Palantir Питър Тийл, бившият израелски премиер Ехуд Барак и Виталий Чуркин – тогава постоянен представител на Русия в ООН. В календара на Епстийн за 29 август 2016 г., само седмици след като Барак произнася реч в праймтайма на Републиканската национална конвенция в подкрепа на Тръмп, е отбелязана среща: „Обяд с Ехуд Барак, Том Барак и Виталий Чуркин“.

През април 2016 г., когато Барак вече е дълбоко ангажиран в кампанията на Тръмп, Епстийн му препраща имейл за граждански иск, заведен от жена под псевдонима „Кейти Джонсън“, която твърди, че Епстийн и Тръмп са я изнасилили през 1994 г. Епстийн определя обвинението като „налудничаво“, но добавя, че е решил да ги информира. Делото по-късно е оттеглено, а Тръмп отрича каквото и да е неправомерно поведение във връзка с Епстийн.

Документите показват също, че сексуалният престъпник е поискал от Барак да му изпрати снимки с дете: „изпрати ми снимки на теб и дете – да ме накараш да се усмихна“. Не е ясно кое е детето. Си Би Ес предполага, че става дума за новороденото бебе на Барак, но формулировката остава нееднозначна.

Епстийн многократно е настоявал комуникацията им да бъде преместена в криптирани приложения като Signal, чиито разговори не присъстват в публикуваните правителствени файлове. В текстова размяна през август 2016 г., докато Барак е бил в Турция, той се съгласява да изтегли Signal, след като Епстийн го кани на вечеря с режисьора Уди Алън.

Ден след планиран обяд между Барак, Епстийн, Ехуд Барак и Чуркин, Епстийн купува акции за около 1 милион долара в Colony Capital – публичната компания на Барак.

В деня след победата на Тръмп на изборите през 2016 г. високопоставен саудитски служител пише на Епстийн с въпрос за протокола, по който крал Салман трябва да поздрави Тръмп по телефона. Епстийн отговаря: „ТОМ Барак е вашият човек за контакт“.

Предишни разследвания

През 2021 г. федерални прокурори обвиняват Барак, че е действал като нерегистриран чужд агент в полза на Обединените арабски емирства по време на първата администрация на Тръмп и че е давал неверни показания пред федерални следователи. През ноември 2022 г. съдебни заседатели го оправдават по всички обвинения.

Обвиненията, свързани с ОАЕ, са били фокусирани върху твърдения, че Барак е използвал достъпа си до Тръмп, за да прокарва интересите на Емирствата, докато същевременно е търсил стотици милиони долари инвестиции от суверенни фондове от Персийския залив. Според Си Би Ес публикуваните „досиета Епстийн“ добавят нови детайли за мрежата от контакти, включваща представители на монархиите от залива, руски дипломати и израелски политици, с които Барак е общувал в същия период.