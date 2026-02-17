Любопитно:

Историческа бомба: Ман Юнайтед иска играч на Ливърпул

Манчестър Юнайтед ще бъде един от най-заетите клубове на летния трансферен пазар. „Червените дяволи“ имат много празнини за запълване и са започнали да подготвят списък с желания още след края на зимния прозорец. Един от най-важните постове, на който ще се търсят нови от Ман Юнайтед е тази на вътрешния халф. Според „Mirror“ сред целите на „червените дяволи“ е полузащитникът на Ливърпул Алексис мак Алистър.

Ръководните лица от „Олд Трафорд“ следят изкъсо ситуацията около световния шампион с Аржентина от 2022 г., тъй като неговото бъдеще изобщо не е сигурно. През последните седмици все по-активно се заговори за това, че халфът може да напусне Ливърпул. Тези слухове са подбудени най-вече от не дотам силните представяния на аржентинеца.

27-годишният футболист пристигна на „Анфийлд“ през лятото на 2023 г. от Брайтън срещу 42 милиона евро. От тогава той се утвърди като несменяем титуляр за Ливърпул и беше основна част от шампионския сезон на „червените“ във Висшата лига. Мак Алистър има договор с мърсисайдци до 2028 г., но на Острова не е изключена опцията той да напусне. Ако той се присъедини към Манчестър Юнайтед през лятото това ще бъде исторически трансфер. Директно преминаване от единия в другия клуб не се е случвало от 1964 г. когато Фил Чиснал преминава от Манчестър Юнайтед в Ливърпул.

Николай Илиев
