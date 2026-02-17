Оставката на Румен Радев:

Невероятна драма в Истанбул: Галатасарай разгроми Ювентус в Шампионска лига

17 февруари 2026, 21:39 часа 429 прочитания 0 коментара
Невероятна драма в Истанбул: Галатасарай разгроми Ювентус в Шампионска лига

Първият мач от плейофния кръг на Шампионска лига противопостави Галатасарай и Ювентус. Определено, ако има град, където можем да очакваме футболно зрелище, това е Истанбул, но едва ли и най-смелите са си помисляли, че ще станем свидетели на такъв двубой. Крайната сметка е домакинска победа на Галатасарай над Ювентус с 5:2, но за да се стигне до там видяхме много драматични моменти.

Ювентус осъществи пълен обрат през първото полувреме

Още в началото на първата част и двата тима показаха, че са способни да наранят съперника си. Първа кръв пусна Ювентус още в 15-тата минута, когато Габриел Сара се разписа. "Бианконерите" възстановиха равенството още в следващата минута с гол на Куупмайнерс. Скоро часовникът отбеляза 30-тата минута от двубоя, а трети гол така и не падаше. До 32-рата минута когато Ювентус хвана Галатасарай неподготвен на контраатака, а Куупмайнерс направи обрата пълен с мощен удар точно под напречната греда.

Още: Гол в 90-ата минута реши дербито Интер - Ювентус, Аталанта се изстреля в топ 6 (Резултати)

Ноа Ланг

Галатасарай избухна през втората част

Втората част също започна динамично, но бързо си пролича, че Истанбул не е гостоприемно място. По принцип италианските отбори не се чувстват добре като гости, особено когато противникът играе бърз футбол - какъвто изповядвше и Галатасарай. Само 4 минути след подновяването на играта новото попълнение на "лъвовете" Ноа Ланг направи резултата 2:2. Вдъхновението на Юентус бързо се изпари, осоено след като допусна още един гол. В 60-тата Давинсон Санчес върна водачеството на Галатасарай.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Легенда на Ливърпул отписа мърсисайдци от битката за класиране за Шампионска лига

Давинсон Санчес

Ювентус затъна с червен картон и 5 гола във вратата си

Само 7 минути по-късно мачът стана още по-кошмарен за "старата госпожа" - Кабал, който на почивката замени Камбиасо, си изкара червен картон. В 74-тата минута Ноа Ланг се разписа за втори път, а след още 12 минути влезлият като резерва Саша Боуи оформи крайното 5:2, с което прати италианския гранд с един крак вън от Шампионската лига.

Още: УЕФА наказа звезда на Реал Мадрид за два мача от Шампионска лига

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Ювентус Шампионска лига Галатасарай
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес