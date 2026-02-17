Невероятна драма в Истанбул: Галатасарай разгроми Ювентус в Шампионска лига

Първият мач от плейофния кръг на Шампионска лига противопостави Галатасарай и Ювентус. Определено, ако има град, където можем да очакваме футболно зрелище, това е Истанбул, но едва ли и най-смелите са си помисляли, че ще станем свидетели на такъв двубой. Крайната сметка е домакинска победа на Галатасарай над Ювентус с 5:2, но за да се стигне до там видяхме много драматични моменти.

Ювентус осъществи пълен обрат през първото полувреме

Още в началото на първата част и двата тима показаха, че са способни да наранят съперника си. Първа кръв пусна Ювентус още в 15-тата минута, когато Габриел Сара се разписа. "Бианконерите" възстановиха равенството още в следващата минута с гол на Куупмайнерс. Скоро часовникът отбеляза 30-тата минута от двубоя, а трети гол така и не падаше. До 32-рата минута когато Ювентус хвана Галатасарай неподготвен на контраатака, а Куупмайнерс направи обрата пълен с мощен удар точно под напречната греда.

Галатасарай избухна през втората част

Втората част също започна динамично, но бързо си пролича, че Истанбул не е гостоприемно място. По принцип италианските отбори не се чувстват добре като гости, особено когато противникът играе бърз футбол - какъвто изповядвше и Галатасарай. Само 4 минути след подновяването на играта новото попълнение на "лъвовете" Ноа Ланг направи резултата 2:2. Вдъхновението на Юентус бързо се изпари, осоено след като допусна още един гол. В 60-тата Давинсон Санчес върна водачеството на Галатасарай.

Ювентус затъна с червен картон и 5 гола във вратата си

Само 7 минути по-късно мачът стана още по-кошмарен за "старата госпожа" - Кабал, който на почивката замени Камбиасо, си изкара червен картон. В 74-тата минута Ноа Ланг се разписа за втори път, а след още 12 минути влезлият като резерва Саша Боуи оформи крайното 5:2, с което прати италианския гранд с един крак вън от Шампионската лига.

