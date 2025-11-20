Стихотворение на деня, 21 ноември, от Евтим Евтимов

"На прозореца" Загребала в ръката си горещаедно дъждовно облаче над мен,ти бършеше прозореца отсреща,от погледите мои замъглен. Нечути думи, срещи неприети,изписана от сълзи стъклопис,изтриваше над мене ти. И ето -прозорецът отново беше чист. Просветваха стъхлата като листи.Изтрити бяха тъмните следи.А аз си мислех, че небето чистиш,и падаха в ръцете ми звезди. Росата в равнината е изгрялаПо капките и сребърни вървяА утре сам ще бъда капка бялаПод тая необятна синева Пчелите ще ме търсят по цветятаЩурците – в кладенчета от очиЗемята – в облаците и треватаА аз ще бъда в твоите очи.Евтим Евтимов