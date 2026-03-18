Теодора Георгиева и Бойко Борисов в епицентъра на изслушване на Лаура Кьовеши пред ЕП (ВИДЕО)

Дисциплинарното производство на Европейската прокуратура срещу българския европрокурор Теодора Георгиева е стигнало до заключение, че има три случая на "неправомерно поведение". Това разкри европейският главен прокурор Лаура Кьовеши по време на дебат в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) на Европейския парламент, където тя коментира основно годишния доклад на институцията за 2025 г. Въпросите за Георгиева зададе чешкият евродепутат от ЕНП Томаш Здеховски.

Той напомни, че Европейската прокуратура е излязла с уведомление за началото на дисциплинарно производство, изпратено до Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на ЕС. "Кога е било изпратено, кой го е получил и какво е поискала прокуратурата? Каква информация е изпратена, дадена ли е възможност за демократичен надзор и контрол, тъй като се говори за неразрешено участие от страна на Георгиева в разследване на Европрокуратурата в България?", попита той.

Европейският главен прокурор с още детайли за производството срещу Теодора Георгиева

"Наистина започнахме дисциплинарно производство в прокуратурата срещу българския европейски прокурор", отговори Кьовеши. "Това беше вътрешна процедура, след нея организирахме панел, който направи допълнителни проверки по фактите. Заключението беше, че има три случая на неправомерно поведение. Колегиумът реши да се обърне към ЕП, към Съвета и към ЕК, като поиска да бъде освободена прокурорката от България, тъй като това е разписано в регламента за Европейската прокуратура".

"Изпратихме това писмо в края на февруари на ръководителите на тези институции. Не мога да обясня повече, защото тези въпроси, свързани с неправомерно поведение, касаят вътрешна информация по активни разследвания. Ще изчакаме да приключи всичко, за да коментираме", допълни европейският главен прокурор, чийто мандат изтича тази есен.

Теодора Георгиева отново е под прожекторите

Още през септември миналата година стана ясно, че колегиумът на Европрокуратурата е образувал дисциплинарно производство срещу българската европрокурорка. През март 2025 г. тя бе временно отстранена от поста си. Причината беше, че ЕП започна проверка срещу нея за действията ѝ по делото за разширението на българското газохранилище "Чирен".

Георгиева се оплака, че българската държава пречи на разследването за разширяването на газохранилището. Впоследствие тя обвини лидера на "ДПС-Ново начало" - санкционирания от САЩ и Великобритания за корупция Делян Пеевски - в натиск и заплахи, като каза, че по делото имало данни, че той е поискал подкуп от 20 млн. лв. от фирми, работили по проекта. Пеевски отхвърли твърденията и контраатакува, като обвини Георгиева, че е "ортачка" на Петьо Еврото.

По-късно в медиите изтече запис от офис на бившия следовател Петьо Петров - Петьо Еврото, обявен за издирване след аферата "Осемте джуджета", в което Георгиева е на фокус. Преди дни стана ясно, че Георгиева е изпратила сигнал до правосъдния министър в служебния кабинет Андрей Янкулов, в който твърди, че е била заведена в ресторант "Осемте джуджета" и представена на Петьо Еврото от "назован високопоставен прокурор в Прокуратурата на Република България", когото тя е била "в близки колегиални и приятелски отношения". Според нея записите са изрязани така, че да не уличат другия магистрат и той да остане скрит.

В сигнала се твърди още, че видеото е било част от веществени доказателства по разследванията на прокуратурата срещу Петьо Еврото от 2023 г., "при станалото публично известно противопоставяне между отстранения бивш главен прокурор Иван Гешев и назначения за временно изпълняващ длъжността след него Борислав Сарафов". Георгиева направи и връзка между клипа и дела, по които тя е работила като представител на Европейската прокуратура, включително разследването за проекта за разширяване на газохранилището в Чирен.

И още - Теодора Георгиева твърди в сигнала до Янкулов, че е подлагана на натиск и заплахи от страна на висши прокурори и "политически лидер, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания". Делян Пеевски се разпозна с тези думи и съобщи, че ще сезира "ад хок прокурора, Софийска градска прокуратура и Европейската прокуратура" за "лъжливите твърдения, изфабрикувани във фалшивия "сигнал" от отстранената заради тежки нарушения прокурор Теодора Георгиева".

Заради сигнала Георгиева вече е с охрана, съобщи служебният вътрешен министър Емил Дечев.

Кьовеши: Имаме 18 случая в България на етап съдебно производство

По време на дебата в LIBE евродепутатът Никола Минчев от "Продължаваме промяната"/"Обнови Европа" акцентира върху това, че "през 2025 г. България отбеляза 267 активни разследвания на Европейската прокуратура, но само 3 окончателни съдебни решения и 3 осъдителни присъди – т.е. само 1% от активните присъди са достигнали до съдебно решение. "Казусът е тревожен, предвид случилото се с европейския делегиран прокурор, публикуваните видеоматериали и обвиненията за липса на почтеност. Критиките срещу българския прокурор обаче се активизираха, когато тя обвини държавни служители, че възпрепятстват определено разследване – това буди тревога", заяви той. И попита как може Кьовеши да обясни малкото осъдителни присъди в България, а също така, когато има нападки срещу делегирани прокурори, какви гаранции са необходими, за да не се възпрепятства тяхната работа.

Европейският главен прокурор се оплака от честата смяна на министрите на правосъдието заради постоянните избори у нас, което усложнява работата на институцията ѝ с българските власти. "От гледна точка на разследването, вършим си работата, макар че не сме запълнили всички места за делегирани прокурори. Имаме 18 случая в момента, които са на етап съдебно производство, надявам се да има осъдителни присъди. Най-добрата защита не е да се обдъждат тези дела публично. Не може да се залови мишката, ако изгониш котката. Имаме голям брой дела и казуси, преписки - те ще се увеличават не само защото ние работим, а и защото престъпниците няма да излязат в отпуск. Борбата срещу финансовата престъпност няма да спре", отговори единствено Лаура Кьовеши.

Кьовеши попитана и за ареста на Бойко Борисов

Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев каза, че "вчера отбелязахме 4 години, откакто г-жа Георгиева се опита да включи в Европрокуратурата въпроси за ареста на Бойко Борисов". Тогава Европейската прокуратура заяви, че не може да участва в делото, станало по време на кабинета "Петков". "Какво е въздействието на това дело върху Европейската прокуратура?", попита Радев.

Кьовеши отвърна следното: "Европейската прокуратура не участва, не сме водили никакво следствие тогава, когато се е случил този арест, така че този случай не е наш".

През 2022 г. съдът официално обяви ареста на лидера на ГЕРБ за незаконен.

Делата на Европрокуратурата: резултатите за 2025 г.

Що се отнася до по-широкия доклад на Европейската прокуратура за 2025 г., акцентът е, че към края на миналата година са се водели над 3600 активни дела - с 35% повече спрямо 2024 г., а засегнатите средства от европейския бюджет и националните бюджети са над 67 милиарда евро, което е почти три пъти повече в сравнение с предходната година (24,8 млрд. евро).

Над две трети от изчислените щети (над 45 млрд. евро) са свързани с измами, засягащи източниците на приходи на ЕС, а именно измами с ДДС и мита, което разкрива дълго пренебрегвана или толерирарана престъпна индустрия.

Общо 512 текущи случая са свързани с Плана за възстановяване и устойчивост - основния инструмент на „NextGenerationEU“, което показва рязко увеличение в сравнение с 2024 г. (66,7 %). Поради големия обем на изплащанията, очаквани до декември 2026 г., рискът от измами и корупция остава висок.

Процентът на осъдителните присъди по делата на Европрокуратурата е близо 95%, а с 275 повдигнати обвинения през миналата година (с 34 % повече, отколкото през 2024 г.) институцията изправя все повече извършители на измами пред националните съдилища.

Съдиите също така са издали заповеди за замразяване на средства в размер на 1,13 млрд. евро в рамките на разследвания на Европейската прокуратура, докато стойността на действително замразените активи през годината възлиза на 288,93 млн. евро.

През 2025 г. институцията е получила и обработила 6966 сигнала за престъпления и жалби, което представлява увеличение с 6%, дължащо се главно на сигнали от частни лица (4 629), както и от национални органи (2107). Броят на сигналите, получени от институциите, органите, службите и агенциите на ЕС, остава нисък (143). Това показва, че равнището на разкриване на измами, засягащи финансовите интереси на ЕС, се подобрява и че обществената осведоменост за Европрокуратурата и доверието в нейната работа продължават да нарастват, посочват от офиса на Лаура Кьовеши.