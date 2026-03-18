Лайфстайл:

Шеф на основен кандидат за Първа лига скочи срещу феновете

18 март 2026, 16:20 часа 727 прочитания 1 коментар
Собственикът на един от основните кандидати за влизане в Първа лига изрази острата си позиция срещу феновете на футбола в България. Става въпрос за финансовия благодетел на Фратрия Виктор Бакуревич. Неговата реакция беше предизвикана от коментрари под публикацията за назначаването на новия старши треньор Ренарс Роде. Както е известно, Фратрия и вече бившият треньор на отбора Алексей Савинов се разделиха по взаимно съгласие.

Виктор Бакуревич: „Аз не харча вашите пари“

Ето позицията на Виктор Бакуревич по повод коментарите за назначаването на Ренарс Роде: „Искам веднага да отговоря на всички злопыхатели, на хората, които явно нямат какво друго да правят, освен да коментират новини, които изобщо не ги засягат. Първо – аз не харча вашите пари, аз харча своите пари, които изкарвам с кръв и пот. И не е ваша работа да разсъждавате дали постъпвам правилно или не. Това е моя работа, моя любов, моят живот и имам право да се разпореждам с него така, както аз реша.

Фратрия

„Аз лично нямам от какво да се срамувам“

Изкарайте си ваши пари и ги инвестирайте във вашите Спартак Плевен и други проекти, които, за съжаление, никой не може да подкрепи. И задавайте въпроси на хората, които живеят в тези градове – защо в Плевен не се намират двама бизнесмени, които да инвестират в отбора? Защо в Ловеч не се намират хора, които да осигурят участие на отбора поне в Трета лига при такъв прекрасен стадион? Аз лично нямам от какво да се срамувам, но те трябва да се срамуват. Задавайте въпросите към тях. Това е първото.

„Хората не уважават“

Второ – знаете ли, една от причините, поради които в България няма футбол вече десетки години, е вашето неуважение. Хората не уважават – нито съперниците, нито своя отбор, нито съдиите, нито ръководството, нито инвеститорите, които влагат пари във футбола. У вас няма и грам уважение, най-вече към самите вас. Затова, момчета, вие си чешете езиците, а ние ще продължим да работим – и времето ще покаже“.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Втора лига Фратрия
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес